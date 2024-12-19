«С Туктамышевой мы кое-что придумали, но пока это на уровне “поржать”. Навиславская об идее номера для “Русского вызова”

— В этом году тему «Русского вызова» объявили сильно заранее, успели уже придумать что-то с ребятами?- С Лизой (Туктамышевой) мы кое-что придумали, но пока это на уровне «поржать». У нее закончится «Ледниковый период», будет много шоу, и, когда она выдохнет, посмотрим, что будет. На первом «Русском вызове» Лиза работала с Ильей Авербухом, я увидела уже готовый номер. А на следующий год получилось не так. Это подвижная и непонятная история пока, — сказала хореограф Елизавета Навиславская.