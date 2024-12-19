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Фигурист Кондратюк лидирует после короткой программы на чемпионате России

Второе место занимает Петр Гуменник, третьим идет Глеб Лутфуллин.

Источник: РИА "Новости"

ОМСК, 19 декабря. /ТАСС/. Марк Кондратюк занимает первое место после короткой программы на чемпионате России по фигурному катанию в соревнованиях одиночников. Турнир проходит в Омске.

Кондратюк набрал 105,04 балла. Второе место занимает Петр Гуменник (102,65), третьим идет Глеб Лутфуллин (97,85).

Кондратюку 21 год. Он является чемпионом Европы 2022 года и бронзовым призером Олимпиады в командных соревнованиях. Спортсмен тренируется под руководством Светланы Соколовской.

Произвольную программу на чемпионате России в Омске фигуристы представят 21 декабря.