Фигурист Кондратюк лидирует после короткой программы на чемпионате России

ОМСК, 19 декабря. /ТАСС/. Марк Кондратюк занимает первое место после короткой программы на чемпионате России по фигурному катанию в соревнованиях одиночников. Турнир проходит в Омске.
Кондратюк набрал 105,04 балла. Второе место занимает Петр Гуменник (102,65), третьим идет Глеб Лутфуллин (97,85).
Кондратюку 21 год. Он является чемпионом Европы 2022 года и бронзовым призером Олимпиады в командных соревнованиях. Спортсмен тренируется под руководством Светланы Соколовской.
Произвольную программу на чемпионате России в Омске фигуристы представят 21 декабря.