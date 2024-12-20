Москвина vs Тутберидзе: кто поедет от России на Олимпиаду в парном катании

«Хочу сказать, что я очень рад за Наташу и Илью, — сказал Дмитрий в микст-зоне. — Как мне кажется, если бы они заняли вторую позицию, это было бы достойно. Они этого заслуживали, но определённые недочёты и определённые спасённые какие-то элементы у нас — это всё сложилось в такой результат. Но вообще хочу сказать, что год назад, мы вот как раз с Ильёй это обсуждали, мы сидели с ним раздевалке, они тогда четвёртое место заняли, и я подошёл к нему, говорю: “Илья не переживай. Всё будет хорошо. Вы очень классные, у вас действительно классное катание”.