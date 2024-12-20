Москвина vs Тутберидзе: кто поедет от России на Олимпиаду в парном катании

Анастасия Мишина и Александр Галлямов вновь выиграли чемпионат России и они — фавориты российского отбора на Олимпийские игры. Кому будет тяжело получить допуск на отбор Игр-2026 — в материале РИА Новости Спорт.
Бойкова и Козловский ошибались не вовремя
Парный турнир в Омске проходил под знаком главной новости года. Ключевой турнир сезона, на котором разыгрывается и титул сильнейшей пары России (а значит и мира), и космические призовые, в одну секунду резко отлетел на второй план. Международный союз конькобежцев (ISU) выкатил релиз, в котором подтвердил новость РИА Новости двухнедельной давности — наши спортсмены допущены до олимпийской квалификации! И стали неважны ни золотые медали, ни призовые.
Точнее медали-то важны, но уже в совсем другом контексте. Первым танцевальным разминкам повезло — они выходили на лед, еще не зная, что именно этот чемпионат России для олимпийского отбора значит едва ли не все. Уровень волнения тех, кто катался за ними, представить невозможно, ведь эти спортсмены показывали свои программы, уже осознавая, что от этого конкретного проката зависит вся судьба их отдельно взятой четырехлетки.
Соревнования в парах в этом плане несли дополнительное драматичное значение. После короткой программы не самую лучшую промежуточную позицию занимали чемпионы Европы Александра Бойкова/Дмитрий Козловский — как по месту (третье), так и в плане грядущих перспектив на поездку на Олимпиаду. Сама по себе третья строчка не несет в себе негативного подтекста — в отличие от вала ошибок в короткой программе, которые при более жестком судействе вполне могли бы стоить нашей паре не только медали, но и заветного места в пятерке сильнейших на все том же квалификационном турнире. А непопадание в пятерку равно лишению единственной квоты в парах, что будет сродни грандиознейшему фиаско.
Но перед тем, как Бойкова/Козловский вышли на произвольную программу, нас ожидал шторм ошибок от ребят, шедших ниже. Большое количество разнообразных недочетов можно списать на волнение, недостаток физической формы или даже на качество льда (с ним, как говорят, были некоторые сложности у многих фигуристов). Допуск же в этом контексте вряд ли имел хоть какой-либо смысл.
И тем не менее почву для возрождения для Александры с Дмитрием предыдущие участники подготовили. Даже Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев, оставшиеся в короткой вне призовой тройки, пожалуй, только из-за спорного переката по времени и штрафного балла за это, в произвольной сорвали оба параллельных прыжковых элемента и ушли на итоговое четвертое место.
Затем за дело взялись Бойкова/Козловский. И, пожалуй, реабилитироваться не сумели. Прыжковая секвенция — с недокрутами, параллельный тройной тулуп — на минус, смазанные оба выброса (в особенности — тройной риттбергер, где Александра не смогла удержать равновесие). С точки зрения голого проката, пусть это и прозвучит резковато, произвольная программа на контрасте с короткой точно не выглядела светлым пятном. Скорее она осталась таким же, как и была в первый день — серым.
И это несмотря на то, что сами постановки — что короткая, что произвольная — самый сок парного катания.
Преображение от Тутберидзе
После этого сезона стоит официально признать, что группа Этери Тутберидзе действительно смогла изменить визуал этой дисциплины к лучшему. «Убить Билла» и экзотичная тема Евы и змея-искусителя — каждая со своими фишками, стильными находками и чрезвычайно насыщенными переходами между элементами. Каждую секунду проката что-то происходит. Спортсмены не успевают лишний раз набрать воздуха в грудь, а зритель — расслабленно выдохнуть. Стоит признать, что в парном катании такое можно встретить нечасто. И это мы еще не говорим о короткой программе Мухортовой/Евгеньева (тоже учеников штаба Тутберидзе) под Елену Ваенгу — возможно, лучшей в этом году в принципе.
Вместе с тем, возвращаясь к Бойковой/Козловскому, стоит сказать, что спортсмены два года назад меняли тренерский штаб в целях поиска себя и стабильности. Удалось ли достичь этих целей в полной мере? Вероятно, на данный момент нет. Новый стиль нашли — и это очевидный плюс. При этом ошибок не стало меньше. Более того — по окончании произвольной программы даже Татьяна Тарасова, комментировавшая соревнования по телевидению, заметила, что ребята выглядели нетипично для себя уставшими.
Трудно сказать, что конкретно является причиной для подобного. Но что можно отметить однозначно, так это то, что у Александры с Дмитрием есть определенный потенциал для работы над собой в плане психологии. На контрасте с их вечными соперниками Анастасией Мишиной/Александром Галлямовым, штампующими чистые прокаты, как на заводе, творческие, но в то же время и трепетные Саша с Димой будто бы стали заложниками этой необходимости побеждать идеально работающую машину.
Потенциал Бойковой/Козловского уж точно позволяет им на равных конкурировать с учениками Тамары Москвиной, но реализация его — здесь корень всех проблем. В то время, пока Анастасия с Александром без тени сомнения выходят и забирают свое, их соперники думают, подбираются, сомневаются — и срывают. Поэтому Мишина/Галлямов увозят из Омска третью золотую медаль чемпионата России. Отрыв от второго места (239,40 против 216,37) — пропасть, в которую по неосторожности можно провалиться.
Спутали серебро с бронзой?
Да и в принципе дискуссия о втором месте — отдельная тема для разговора. Складывалось ощущение, что шедшие на промежуточном втором месте Наталья Хабибуллина/Илья Княжук не настолько сильно наошибались в произвольной (из серьезных недочетов — падение на выбросе риттбергер), чтобы упустить серебро. Более того — двойственность исхода в комментариях после прокатов признал даже Козловский:
«Хочу сказать, что я очень рад за Наташу и Илью, — сказал Дмитрий в микст-зоне. — Как мне кажется, если бы они заняли вторую позицию, это было бы достойно. Они этого заслуживали, но определённые недочёты и определённые спасённые какие-то элементы у нас — это всё сложилось в такой результат. Но вообще хочу сказать, что год назад, мы вот как раз с Ильёй это обсуждали, мы сидели с ним раздевалке, они тогда четвёртое место заняли, и я подошёл к нему, говорю: “Илья не переживай. Всё будет хорошо. Вы очень классные, у вас действительно классное катание”.
Но так или иначе Хабибуллина/Княжук получили в сумме 214,15 балла и остались с бронзой. Для ребят эта медаль — первая в рамках чемпионатов России, так что они почти наверняка довольны собой. Остался доволен занятым местом и Дмитрий Козловский, победно вскинувший руки вверх.
При этом кажется, что несмотря на в целом позитивный итог именно этого чемпионата России в вакууме итог целиковой работы с учетом новости о допуске получился смешанным. В этой связи осталось лишь задаться вопросом — в танцах на льду очертания будущей олимпийской бригады уже отчетливо видны. Более того — видны и те, кто в случае непредвиденных обстоятельств их заменят.
Не случилось ли того же самого и в парном катании? И если да, то что делать дальше? Непростые вопросы, от ответов на которые, скорее всего, будет зависеть, как ребята выстроят свою работу в дальнейшем.
Влад Жуков