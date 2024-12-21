Американский журналист Лиз о допуске россиян к отбору на Олимпиаду: «Я бы сделал ставку на Туктамышеву, которую все обожают»

«Согласно правилам, Петросян не разрешат представлять команду Тутберидзе из-за допинга. Плющенко тоже дисквалифицирован из-за участия в парадах и превращении шоу в Туле в гимн СВО. Бойкова и Козловский были на шоу в Туле и произнесли речь, их тоже тренирует Тутберидзе. Хотя конкретно их основной тренер не считается частью окружения Валиевой. ЦСКА и “Динамо” связаны с армейскими структурами — это убирает из списка кандидатов нескольких тренеров. И непонятно, как ISU поступит в отношении Первого канала, который можно счесть пропагандистским. Тут правила написаны не очень хорошо. Плюс многие фигуристы получали деньги от банков и нефтяных компаний, подвергнутых санкциям. Тутберидзе поступила правильно, что не пустила своих спортсменов на парад в поддержку СВО. Но в ее случае важнее будет связь с допингом», — написал Дейв Лиз в соцсетях. «Это интересный поворот, но на место вполне может претендовать Туктамышева. Да, она была на памятном шоу в Туле, но она не высказывалась и вообще держится более нейтрально, нежели остальные. России надо подумать над тем, как воспримут ее спортсменов. Я бы сделал ставку на Туктамышеву, которую все обожают. Это была бы оливковая ветвь вместо решения перевести Петросян к другому тренеру. Она слишком сильно ассоциируется с Тутберидзе. Тамара Москвина снова показала себя самой прозорливой. Никаких обвинений в допинге, никаких парадов в поддержку СВО. Ее каток не финансируется армейскими структурами. Если Россия хочет полноценную команду на Олимпиаде, то стоит сделать ставку на пару из группы Москвиной (Мишина/Галлямов), девушку из группы Мишина (Туктамышева), парня от Москвиной и Мишина, а также танцевальный дуэт, который тренируется в Северной Америке или Италии», — цитирует Лиза Sport24.Наших фигуристов пустили на Олимпиаду! Но ограничений ой как много.