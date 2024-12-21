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Лучшая фигуристка России довела Тутберидзе до слез и расплакалась сама. И не она одна…

Аделия Петросян — наш топ прямо сейчас.

Источник: РИА "Новости"

Короткая программа женщин на чемпионате России, по сути, ничего не решила в вопросе борьбы за медали. Разве что Аделия Петросян заработала право на ошибку — лидер группы Этери Тутберидзе оторвалась от соперниц практически на 10 баллов. Столь близкие результаты оставили колоссальную интригу на день произвольной. Достойных фигуристок в стране явно больше, чем призовых мест на турнире.

За неудачу в короткой классно реабилитировалась Софья Акатьева. Возвращение чемпионки России-2023 складывалось нестабильно, сказался пропуск целого сезона. В произвольной ей пришлось догонять — проблема с каскадом 3−3 в первый день не позволила фигуристке оказаться даже в шестерке лучших. Казалось, что Акатьева вновь будет рисковать с четверным тулупом, чтобы побороться за медаль. В итоге Софья отказалась от ультра-си и не прогадала. Практически идеальное выступление принес ей 150,40 балла — стало ясно, что Акатьева точно поднимется повыше в таблице. Хотя в абсолютном количестве баллов Софье заметно накинули.

Источник: РИА "Новости"

В список «оживших» попала и Софья Муравьева. Ученица Евгения Плющенко по сезону эмоционально реагировала на свои неудачи. Было видно, что физически-то фигуристка готова к турнирам вполне хорошо, с легкими прыжками и скоростными вращениями, но каждый раз у нее что-то не складывалось. В Омске Софья наконец-то собрала все возможности воедино. Понятно, что в отдельных моментах Муравьевой есть куда прибавлять, можно еще и тройной аксель восстановить для усиления контента, но на данном этапе безошибочный прокат — точно победа.

Источник: РИА "Новости"

Удивила 16-летняя Дарья Садкова. За этой спортсменкой давно тянется клеймо нестабильности, поэтому вряд ли кто-то всерьез рассматривал ее в роли претендентки на пьедестал. Чего стоит только внезапное падение в короткой программе, когда Садкова натурально врезалась в бортик. А вот в произвольной уже подобных казусов не случилось, да еще и прыжки все получились отлично, включая два квад-тулупа. Другое дело, что легендарный хит Лары Фабиан «Je suis malade» выглядит слишком сильно для юной спортсменки, музыка звучит отдельно от катания фигуристки. Сегодня это 161,54 балла.

Источник: РИА "Новости"

По сумме за два дня чемпионата ее могла бы превзойти Анна Фролова, считающаяся эталоном того самого «взрослого женского катания». Только вот к чемпионату России спортсменка чуть сдала — то ли сыграли нервы, то ли просела физическая форма. В паре эпизодов Фролова откровенно боролась за прыжки, каталась тяжеловато и как будто бы была немного не в своей тарелке. Вместо претензий на тройку Анна пыталась зацепиться за топ-6, чтобы остаться в сборной — 0,21 балла она проиграла Акатьевой.

Источник: РИА "Новости"

В Алину Горбачеву, в отличие от Садковой, верилось гораздо больше после блестящей победы на этапе Гран-при в Санкт-Петербурге. Моментами казалось, что ей по силам навязать конкуренцию даже Петросян, если та ошибется. Увы, чуда не случилось. Если первый квад-сальхов в каскаде вышел у Горбачевой отлично, то второй — уже с сильным недокрутом и падением. А обидной бабочке на заключительном риттбергере Алина фактически отдала серебро Садковой и едва не улетела с пьедестала. На 0,02 балла (!) она оказалась лучше Муравьевой в битве за бронзу. Разница просто микроскопическая.

Источник: РИА "Новости"

Ну, а Аделия Петросян в Омске была безупречна. Действующая чемпионка страны вышла на произвольную спокойно, но в то же время суперсосредоточенно. Впервые за долгое время Аделия показала чистейшнее выступление с тремя ультра-си — от квад-флипа спортсменка отказалась, зато легко справилась с двумя четверными тулупами и тройным акселем.

Такой звенящий прокат никого не оставил равнодушным. Сначала чуть не расплакалась сама Петросян, а затем в трансляции показали улыбающуюся Этери Тутберидзе и других специалистов группы.

Источник: РИА "Новости"

Впервые в карьере Аделия пробила планку в 170+ баллов — очевидно, что даже на международных турнирах девушка бы боролась за самые высокие места. Но дадут ли ей возможность отобраться на Олимпиаду?

Автор: Анастасия Логинова