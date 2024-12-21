Лучшая фигуристка России довела Тутберидзе до слез и расплакалась сама. И не она одна…

В Алину Горбачеву, в отличие от Садковой, верилось гораздо больше после блестящей победы на этапе Гран-при в Санкт-Петербурге. Моментами казалось, что ей по силам навязать конкуренцию даже Петросян, если та ошибется. Увы, чуда не случилось. Если первый квад-сальхов в каскаде вышел у Горбачевой отлично, то второй — уже с сильным недокрутом и падением. А обидной бабочке на заключительном риттбергере Алина фактически отдала серебро Садковой и едва не улетела с пьедестала. На 0,02 балла (!) она оказалась лучше Муравьевой в битве за бронзу. Разница просто микроскопическая.