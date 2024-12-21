Лучшая фигуристка России довела Тутберидзе до слез и расплакалась сама. И не она одна…

Короткая программа женщин на чемпионате России, по сути, ничего не решила в вопросе борьбы за медали. Разве что Аделия Петросян заработала право на ошибку — лидер группы Этери Тутберидзе оторвалась от соперниц практически на 10 баллов. Столь близкие результаты оставили колоссальную интригу на день произвольной. Достойных фигуристок в стране явно больше, чем призовых мест на турнире.
За неудачу в короткой классно реабилитировалась Софья Акатьева. Возвращение чемпионки России-2023 складывалось нестабильно, сказался пропуск целого сезона. В произвольной ей пришлось догонять — проблема с каскадом 3−3 в первый день не позволила фигуристке оказаться даже в шестерке лучших. Казалось, что Акатьева вновь будет рисковать с четверным тулупом, чтобы побороться за медаль. В итоге Софья отказалась от ультра-си и не прогадала. Практически идеальное выступление принес ей 150,40 балла — стало ясно, что Акатьева точно поднимется повыше в таблице. Хотя в абсолютном количестве баллов Софье заметно накинули.
В список «оживших» попала и Софья Муравьева. Ученица Евгения Плющенко по сезону эмоционально реагировала на свои неудачи. Было видно, что физически-то фигуристка готова к турнирам вполне хорошо, с легкими прыжками и скоростными вращениями, но каждый раз у нее что-то не складывалось. В Омске Софья наконец-то собрала все возможности воедино. Понятно, что в отдельных моментах Муравьевой есть куда прибавлять, можно еще и тройной аксель восстановить для усиления контента, но на данном этапе безошибочный прокат — точно победа.
Удивила 16-летняя Дарья Садкова. За этой спортсменкой давно тянется клеймо нестабильности, поэтому вряд ли кто-то всерьез рассматривал ее в роли претендентки на пьедестал. Чего стоит только внезапное падение в короткой программе, когда Садкова натурально врезалась в бортик. А вот в произвольной уже подобных казусов не случилось, да еще и прыжки все получились отлично, включая два квад-тулупа. Другое дело, что легендарный хит Лары Фабиан «Je suis malade» выглядит слишком сильно для юной спортсменки, музыка звучит отдельно от катания фигуристки. Сегодня это 161,54 балла.
По сумме за два дня чемпионата ее могла бы превзойти Анна Фролова, считающаяся эталоном того самого «взрослого женского катания». Только вот к чемпионату России спортсменка чуть сдала — то ли сыграли нервы, то ли просела физическая форма. В паре эпизодов Фролова откровенно боролась за прыжки, каталась тяжеловато и как будто бы была немного не в своей тарелке. Вместо претензий на тройку Анна пыталась зацепиться за топ-6, чтобы остаться в сборной — 0,21 балла она проиграла Акатьевой.
В Алину Горбачеву, в отличие от Садковой, верилось гораздо больше после блестящей победы на этапе Гран-при в Санкт-Петербурге. Моментами казалось, что ей по силам навязать конкуренцию даже Петросян, если та ошибется. Увы, чуда не случилось. Если первый квад-сальхов в каскаде вышел у Горбачевой отлично, то второй — уже с сильным недокрутом и падением. А обидной бабочке на заключительном риттбергере Алина фактически отдала серебро Садковой и едва не улетела с пьедестала. На 0,02 балла (!) она оказалась лучше Муравьевой в битве за бронзу. Разница просто микроскопическая.
Ну, а Аделия Петросян в Омске была безупречна. Действующая чемпионка страны вышла на произвольную спокойно, но в то же время суперсосредоточенно. Впервые за долгое время Аделия показала чистейшнее выступление с тремя ультра-си — от квад-флипа спортсменка отказалась, зато легко справилась с двумя четверными тулупами и тройным акселем.
Такой звенящий прокат никого не оставил равнодушным. Сначала чуть не расплакалась сама Петросян, а затем в трансляции показали улыбающуюся Этери Тутберидзе и других специалистов группы.
Впервые в карьере Аделия пробила планку в 170+ баллов — очевидно, что даже на международных турнирах девушка бы боролась за самые высокие места. Но дадут ли ей возможность отобраться на Олимпиаду?
Автор: Анастасия Логинова