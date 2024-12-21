Сотникова: «Выступление Петросян — прокат века. У нее не будет конкурентов на Олимпиаде»

— Как вам Аделия Петросян? Безоговорочная победа!
— Аделия, мне кажется, прокат века, честно говоря. Мы как раз успели на ее прокат. Здорово каталась, красивые прыжки, высокие, техничные, правильные. Самое крутое, когда у человека есть все в одном — техническая часть, скольжение, вращение. Это смотрится круто.
— Получается, что Аделия — идеальная фигуристка?
— Нет предела совершенству, но она близка. С таким прокатом у нее не будет конкурентов на Олимпиаде. Надеюсь, мир ее скоро увидит, — передает слова Сотниковой корреспондент Sport24 Константин Лесик.