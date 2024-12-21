Смена власти: Дикиджи стал новым чемпионом России, Гуменник и Кондратюк провалили произвольную

«Все мы его любим, обожаем Диму. Он катается душой, когда катается. Но прыгать надо. Горе-горькое, психолог бы помог. Проходит жизнь, он так чувствует музыку душой и сердцем, делает так, как никто не делает. Не прыжки, а какие-то козлетоны. Очень жалко, от его программы получаешь такое удовольствие, что уходишь и понимаешь, где ты был. Что он тебе подарил. Сегодня ничего не подарил. Разрушил ожидания», — сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в эфире Первого канала.