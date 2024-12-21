Тутберидзе обратилась к своим ученикам после чемпионата России-2025

«Александра Бойкова и Дмитрий Козловский на данный момент самая стильная и компонентная пара. Конечно не все удалось показать. Уверена, что с правильным настроем — все будет.



Дарье Садковой желаю не снижать планку, верить в себя и продолжать нас радовать чистыми прокатами.



Сегодня Аделии Петросян удалось показать сочетание сложной техники, искусства и просто красоты. Вот таким и должен быть наш спорт. Всех с наступающим Новым годом 4 Здоровья и всех благ!!!» — написала Тутберидзе в соцсети.