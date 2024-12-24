Фигуристка Косторная объяснила, почему пропускает два сезона

«Сегодня мы вышли и в принципе неплохо откатали. Для меня было важно откатать как в последний раз. Так как мы на данную секунду катаем соревновательные программы в последний раз. Потому что мы не будем катать два сезона. Все! Тему мусолить я больше не буду. Да, это связано со здоровьем. Это связано с физическим и психоэмоциональным состоянием, которое сейчас не в лучшей форме. А вы задаете такие вопросы, от которых меня начинает потрясывать», — заявила Косторная в эпизоде фильма «Параллельное вращение».