Фигуристка Косторная объяснила, почему пропускает два сезона

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Чемпионка Европы по фигурному катанию 2020 года Алена Косторная, которая выступает в паре с Георгием Куницей, заявила, что они пропускают два сезона в связи с физическим и психоэмоциональным состоянием.
Косторная сыграла свадьбу с Куницей в августе 2023 года. С сезона-2023/24 она выступала с ним в парном катании. В ноябре фигуристка заявила РИА Новости, что она и Куница пропустят два ближайших сезона из-за «личных дел».
«Сегодня мы вышли и в принципе неплохо откатали. Для меня было важно откатать как в последний раз. Так как мы на данную секунду катаем соревновательные программы в последний раз. Потому что мы не будем катать два сезона. Все! Тему мусолить я больше не буду. Да, это связано со здоровьем. Это связано с физическим и психоэмоциональным состоянием, которое сейчас не в лучшей форме. А вы задаете такие вопросы, от которых меня начинает потрясывать», — заявила Косторная в эпизоде фильма «Параллельное вращение».
Косторной 21 год, она является чемпионкой Европы 2020 года, победительницей Финала Гран-при ISU сезона-2019/20 и Финала Кубка России (2018) в одиночном катании.