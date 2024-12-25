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«Кажется, это моё». Щербакова рассказала о работе комментатором соревнований

Олимпийская чемпионка 2022 года фигуристка Анна Щербакова рассказала о работе комментатором на «Первом канале», а также о совершенствовании в новом деле.

Источник: Чемпионат.com

«В этом сезоне это для меня что-то абсолютно новое. Я впервые комментирую. Первые разы я очень нервничала, всегда переживаешь от неизвестного. Когда я садилась на комментаторскую позицию, мне было нервно, потому что я не понимала, что будет происходить, что надо говорить. Постепенно влилась.

В этом направлении работа не прекращается: после каждого раза, когда я комментирую, стараюсь анализировать, что было плохо и хорошо, находить недочёты, чтобы их исправить. Это работа не только после целого дня комментирования, но и до, и после него.

Один прокат откомментировала, думаешь, когда идёт следующий: “Сейчас это было не то, не так, надо над этим работать”. В целом, мне безумно нравится, я в этом себя нашла. Мне кажется, что это моё. У меня бывает, что я что-то пробую и понимаю, что не моё, а здесь я себя чувствую в своей стезе. Мне интересно развиваться в этой сфере. Есть, конечно же, много тонкостей, над которыми я работаю. И какие-то слова-паразиты», — приводит слова Щербаковой Sport24.