Навка призналась, что билет на «Щелкунчика» тяжело найти даже для Пескова: «Ажиотаж страшный»

Ледовое шоу Навки «Щелкунчик» проходит в в московском дворце спорта «Мегаспорт».
«Я ожидала, что “Щелкунчик” получится грандиозным, но чтобы настолько, даже не могла представить. Получилось инопланетное шоу, ажиотаж страшный, хороших билетов нет от слова “совсем”. Признаюсь честно, даже супругу ищем с трудом какие-то места, выдергиваем, потому что он хочет еще раз прийти посмотреть», — заявила Навка.
Навка рассказала, почему «Щелкунчик» в ее постановке отличается от классического варианта.
«Классических версий очень много, есть прекрасный Большой театр, с которым не хочется, чтобы сравнивали. И мне самой хотелось сделать что-то такое, чего еще никогда не было. Все-таки это величайшее произведение, музыка Чайковского, сказка на весь мир известная. Конечно, мы сегодня идем в ногу с IT-технологиями, революционными подходами, наши дети в этом. Чтобы их заинтересовать, хотелось придумать что-то такое, чтобы они сидели два часа, не засыпали и не смотрели в свои гаджеты. Мне кажется, у нас получилось, по отзывам знаю, что детям нравится», — приводит слова бывшей фигуристки РИА Новости.