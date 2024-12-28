Навка призналась, что билет на «Щелкунчика» тяжело найти даже для Пескова: «Ажиотаж страшный»

«Классических версий очень много, есть прекрасный Большой театр, с которым не хочется, чтобы сравнивали. И мне самой хотелось сделать что-то такое, чего еще никогда не было. Все-таки это величайшее произведение, музыка Чайковского, сказка на весь мир известная. Конечно, мы сегодня идем в ногу с IT-технологиями, революционными подходами, наши дети в этом. Чтобы их заинтересовать, хотелось придумать что-то такое, чтобы они сидели два часа, не засыпали и не смотрели в свои гаджеты. Мне кажется, у нас получилось, по отзывам знаю, что детям нравится», — приводит слова бывшей фигуристки РИА Новости.