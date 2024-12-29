Алина Горбачёва — о допуске россиян к отбору на Олимпиаду-2026: я была немножко в шоке

«Я была немножко в шоке. Обрадовалась, естественно, что русских допустили, потому что это уже какой-то шаг. Это прорыв для фигурного катания и для спорта в целом. Все спортсмены хотят выступать на международной арене, на Олимпиаде. У нас прекрасные соревнования в России, это безусловно. Спасибо федерации, всем, кто их организовывает. Но любой спортсмен, конечно же, мечтает об олимпийской медали», — сказала Горбачёва в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Рацкевич.