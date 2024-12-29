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Алина Горбачёва — о допуске россиян к отбору на Олимпиаду-2026: я была немножко в шоке

Бронзовый призёр чемпионата России Алина Горбачёва высказалась о допуске фигуристов к квалификационному отбору на Олимпийские игры — 2026 в Милане.

Источник: Чемпионат.com

Спортсменка отметила, что обрадовалась этой новости.

«Я была немножко в шоке. Обрадовалась, естественно, что русских допустили, потому что это уже какой-то шаг. Это прорыв для фигурного катания и для спорта в целом. Все спортсмены хотят выступать на международной арене, на Олимпиаде. У нас прекрасные соревнования в России, это безусловно. Спасибо федерации, всем, кто их организовывает. Но любой спортсмен, конечно же, мечтает об олимпийской медали», — сказала Горбачёва в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Рацкевич.