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Страница Медведевой победила в конкурсе «Википедии» «Статьи года»

Конкурс проводится с 2010 года, победители определяются в конце года по итогам голосования.

Источник: Sports

«Статьи, победившие в своей номинации, участники “Википедии” сочли лучшими статьями, написанными или дополненными за прошедший год», — говорится в описании к конкурсу. Статья о российской фигуристке победила в номинации «Статьи. Биографии: деятели науки, культуры и спорта». Медведева — двукратный серебряный призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и Европы.