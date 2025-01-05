Страница Медведевой победила в конкурсе «Википедии» «Статьи года»

«Статьи, победившие в своей номинации, участники “Википедии” сочли лучшими статьями, написанными или дополненными за прошедший год», — говорится в описании к конкурсу. Статья о российской фигуристке победила в номинации «Статьи. Биографии: деятели науки, культуры и спорта». Медведева — двукратный серебряный призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и Европы.