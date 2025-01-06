Фото: Алине Загитовой пришлось лечь под капельницу прямо в раздевалке

В эти дни Загитова исполняет одну из главных ролей в ледовом шоу Татьяны Навки «Лебединое озеро».
«Не болейте», — подписала снимок Алина.
22-летняя Алина Загитова — олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании.
Российская фигуристка Алина Загитова опубликовала фото, как лежит под капельницей прямо в раздевалке дворца спорта «Мегаспорт» в Москве.
В эти дни Загитова исполняет одну из главных ролей в ледовом шоу Татьяны Навки «Лебединое озеро».
«Не болейте», — подписала снимок Алина.
22-летняя Алина Загитова — олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании.