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Фото: Алине Загитовой пришлось лечь под капельницу прямо в раздевалке

Российская фигуристка Алина Загитова опубликовала фото, как лежит под капельницей прямо в раздевалке дворца спорта «Мегаспорт» в Москве.

В эти дни Загитова исполняет одну из главных ролей в ледовом шоу Татьяны Навки «Лебединое озеро».

«Не болейте», — подписала снимок Алина.

22-летняя Алина Загитова — олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании.