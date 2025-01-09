Российские юниоры выступят на Международном турнире с флагом и гимном. В соперниках — китайцы

На соревнования приглашены юниоры от 13 до 19 лет. Если судить по результатам юниорского «Гран-при России», то самым сильным видом для российских спортсменов станет парное катание, где представлены первый и третий дуэты страны: Вероника Меренкова / Даниль Галимов и Таисия Щербинина / Артем Петров. Для большей части нашей сборной игры станут первым международным стартом в карьере. Ранее с фигуристами из других стран соревновались лишь четверо из 14 заявленных участников. Среди бывалых — Таисия Щербинина, которая выступала на Российско-Китайских играх в 2022 году еще будучи одиночницей и заняла три года назад второе место.