Железняков: я против избрания Сихарулидзе. Надо назначить Костомарова президентом ФФККР

«Я против избрания Антона Сихарулидзе на пост президента федерации. Нельзя избирать человека, который хоть немного касается родственных связей. Например, приходится кому-то крёстным. Наша страна страдает от кумовства. Давайте выберем нейтрального человека, а не того, кто будет топить за своих. Справедливость — это на равных. Я предлагаю на этот пост Рому Костомарова. Этот человек прошёл через ад, и уж он точно знает, как сделать рай в фигурном катании. Остальные все лицемеры», — приводит слова Железнякова Metaratings.ru.