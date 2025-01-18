Фигуристка Тутберидзе непобедима! Петросян шокировала и критиковала

Спортсменка года по версии РИА Новости Спорт и двукратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян одержала очередную победу — теперь на чемпионате России по прыжкам. Но, по ее же словам, с «дурацкими ошибками».
Квадистки забуксовали
Женский турнир в рамках чемпионата России по прыжкам начался сразу вслед за мужским, но — и это удивительно — в присутствии наполовину поредевшей аудитории. То ли народ ждал четверного акселя от Владислава Дикиджи и сильно расстроился, не дождавшись, то ли люди просто устали почти три часа смотреть довольно однообразное, что уж там душой кривить, зрелище. Оргкомитет, надо надеяться, разберется — чтобы у прыжкового турнира все-таки было будущее не как у появившегося в авральном порядке сначала в эпоху ковида, а потом международного «бана» мероприятия, чтобы фигуристы дома не сидели, а полноценного и достойного старта.
Тем не менее, если о позитиве — у девочек турнир с самого начала пошел повеселее. В качестве образца для демонстрации предстоящих прыжков и комбинаций выбрали Арсения Федотова — задействовав, таким образом, обоих прошлогодних чемпионов (Маргарита Базылюк показывала, что именно надо прыгать, парням). А лидерство в битве восьми участниц предсказуемо захватила Аделия Петросян. Двукратная чемпионка России избрала тактику исполнения максимально разрешенного количества попыток за отведенное время, справедливо полагая, что необходимые баллы благодаря свободному владению четверным тулупом и тройным акселем наберет.
Сенсацией же стала неудача остальных «квадисток». У Дарьи Садковой в этот вечер ее коронный четверной тулуп не пошел. Софья Акатьева хоть с квадом наконец-то справилась, но достаточного количества баллов благодаря этому не получила. А Алина Горбачева, сорвав стартовый раунд, в котором никто из девушек не вылетал, выиграла полуфинал — но ей этого не хватило для того, чтобы квалифицироваться в решающую стадию.
Серебряный камбэк Муравьевой
В итоге вместе с Петросян в «Финал четырех» вышли те, кого, может быть, там не очень ждали. А зря: Анна Фролова и Ксения Гущина — это фигуристки, которые хоть и не владеют элементами ультра-си, но зато тройные исполняют на заглядение. С красивыми заходами и выездами, преподнося каждый прыжок как конфетку. Тоже, надо сказать, тактика — ведь по правилам на этом турнире важно не только количество оборотов, но и качество исполнения, за которое арбитры выписывают бонусные баллы.
Ну, а Софье Муравьевой стоит пропеть отдельную хвалебную оду. Кошмар как тяжело сложилась первая часть сезона у этой фигуристки — проблемы взросления лишили ее и коронного акселя в три с половиной оборота, и стабильности в более простых прыжках. Не раз ученица Евгения Плющенко выходила к журналистам в слезах, не скрывая разочарования от того, что упорные тренировки не приносит результата.
Но все же закон, озвученный когда-то юной Евгенией Медведевой — «как ты работаешь, так и выступаешь», несмотря на всю банальность его звучания, в действии. Уже в первом же раунде Муравьева вбила в лед уверенный аксель в три с половиной оборота, а в полуфинале исполнила его в комбинации с тройным сальховом. Благодаря чему вышла в финал со вторым результатом.
И пусть в решающем раунде тройной аксель не задался. Все равно это, безусловно, суперкамбэк. Муравьева увозит из Питера серебро прыжкового чемпионата — и, хочется надеяться, уверенность в собственных силах перед заключительным крупным турниром сезона — Финалом Гран-при России. Ту уверенность, которой ей так долго не хватало.
Победу же по сумме трех раундов предсказуемо одержала Петросян — хотя в финале четверной у нее не вышел. Итоговую таблицу арбитры высчитывали достаточно долго, и самыми счастливыми в период ожидания выглядели Фролова и Гущина. Их в итоге в протоколе разделили несколько десятых балла — первая оказалась выше, благодаря чему выиграла бронзу. Аделия же смотрела на происходящее недовольным взглядом — и чуть позднее объяснила почему.
«Тяжело дался турнир. Много чего не получилось, дурацкие ошибки были, — призналась чемпионка. — Но рада, что смогла выиграть. Ставки здесь были — либо качество и чистота, либо риск».
И четверного выброса публика не увидела
Турнир спортивных пар был явно спланирован под финальную дуэль непримиримых соперников последних лет — Анастасию Мишину/Александра Галлямова и Александру Бойкову/Дмитрия Козловского. Но все с самого начала пошло не по плану. Бойкова и Козловский собирались в прыжковом турнире исполнить выброс в четыре оборота — элемент ультра-си, который мог бы стать их последним козырем в борьбе за путевку на олимпийскую квалификацию. Но то ли экс-чемпионы Европы, вышедшие на лед под вторым стартовым номером, то ли не размялись, то ли переволновались, но в стартовом раунде с помаркой исполнили выброс тройной.
Сначала показалось, что ничего страшного для них не произошло. Вылетали после первого круга две пары, Бойкова и Козловский все равно вышли в лидеры, впереди еще было выступление четырех дуэтов. Но, к сожалению для экс-чемпионов Европы и к радости для любителей сенсаций, все они свои элементы исполнили чисто, как на подбор — кроме разве что Мишиной и Галлямова. Однако их ошибка была не столь серьезной, а остальным парам судьи, надо отдать им должное, не стали придерживать оценки, чтобы вытащить Бойкову и Козловского. Даже Дарье Андреевой и Александру Акимову, экстренно заменивших буквально за полдня до старта Наталью Хабибуллину и Илью Княжука.
Впрочем, уже в полуфинале оказалось, что похвала судейскому корпусу — раньше времени. Второй сенсации решили не допускать и паре Мишиной и косякнувшего на параллельном прыжке Галлямова ошибку откровенно простили. Зато справившимся на сто процентов с элементами Анастасии Мухортовой и Дмитрию Евгеньеву умудрились занизить оценки так, что оставшиеся в «Юбилейном» зрители устроили арбитрам настоящую обструкцию. Крики «мало», гул и топот продолжались несколько десятков секунд и прекратились только когда фигуристы поблагодарили публику за поддержку. К слову, среди протестовавших против несправедливых баллов оказался и фигурист Андрей Мозалев, опубликовавший в своем телеграм-канале скрин итогов полуфинала с красноречивой подписью «бред».
В финале же борьбы не получилось. Прошлогодние чемпионы Елизавета Осокина и Артем Грицаенко не справились с нервами и наошибались, а Мишина с Галлямовым, напротив, обрели спокойствие и вместе с ним золото. Но для тех зрителей, которые выдержали шестичасовой марафон личного турнира на чемпионате России по прыжкам, концовка все-таки оказалась смазанной, как и его начало. Не дождались ни четверного акселя от Владислава Дикиджи, ни четверного выброса от Бойковой и Козловского — хотя и то, и другое могло бы турнир украсить.
Автор: Андрей Симоненко