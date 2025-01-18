Фигуристка Тутберидзе непобедима! Петросян шокировала и критиковала

Сначала показалось, что ничего страшного для них не произошло. Вылетали после первого круга две пары, Бойкова и Козловский все равно вышли в лидеры, впереди еще было выступление четырех дуэтов. Но, к сожалению для экс-чемпионов Европы и к радости для любителей сенсаций, все они свои элементы исполнили чисто, как на подбор — кроме разве что Мишиной и Галлямова. Однако их ошибка была не столь серьезной, а остальным парам судьи, надо отдать им должное, не стали придерживать оценки, чтобы вытащить Бойкову и Козловского. Даже Дарье Андреевой и Александру Акимову, экстренно заменивших буквально за полдня до старта Наталью Хабибуллину и Илью Княжука.