«Питер не задушишь»: чемпионат России по прыжкам завершился драмой

Москва начала с форы питерцам
Командному турниру на чемпионате России по прыжкам в этом году нашли беспроигрышный формат. Москва против Санкт-Петербурга — как минимум в Северной столице к такому противостоянию относятся очень серьезно, причем во всех его проявлениях. Так, накануне некоторые представители местной федерации в кулуарах говорили, насколько им важно одержать в командном турнире победу. Вроде бы даже и не шутили, хотя турнир-то, на секундочку, коммерческий и полуразвлекательный, где никто никуда не отбирается и за места в сборной не борется.
Обставили мероприятие организаторы очень солидно и красиво. Команды в каждом углу обзавелись фанатскими атрибутами для боления. К ним приставили не только заранее анонсированных «аниматоров» в лице Александры Игнатовой (Трусовой) и Елизаветы Туктамышевой, но и отрядили исполнявших днем ранее роли ведущих — Максима Транькова (к Питеру) и Анну Щербакову (к Москве).
И, таким образом, главный минус первого дня турнира — его чрезмерную затянутость и монотонность — исправили. Раунды проходили динамично, а через полтора часа устроили антракт, предварив его ледовым «стриптизом» от Туктамышевой — показательным номером королевы данного жанра.
Хозяева льда, которых публика «Юбилейного» ожидаемо принимала куда более горячо, чем гостей — несмотря на уговоры ведущих поддерживать москвичей не меньше, убежали в отрыв уже в первом же раунде. Он заключался в дуэли спортивных пар, и питерцы Анастасия Мишина с Александром Галлямовым изначально смотрелись фаворитами против Анастасии Мухортовой и Дмитрия Евгеньева. Ученики Этери Тутберидзе, которых в одном из раундов личного турнира обидели оценками настолько, что народ устроил судьям обструкцию, начинали — и дрогнули: Мухортова упала на одном из выбросов. А двукратные бронзовые призеры Олимпиады, наоборот, субботние помарки исправили, идеально исполнив все элементы.
Второй раунд, в котором участникам предстояло исполнять тройные прыжки — сольные и параллельные, оставил странное впечатление. В первую очередь, из-за тактики, которую выбрала сборная Москвы. То ли решили дать питерцам фору, то ли просто не подумали — и выпустили Аделию Петросян с Софьей Муравьевой соревноваться с Дмитрием Алиевым и Евгением Семененко. Все-таки для девушек аксель в три с половиной оборота — это элемент ультра-си, и в целом ничего не было удивительного в том, что и Аделия, и Соня с этим прыжком не справились. А повторить его по регламенту, в отличие от личного турнира, не могли.
Питерские же мужчины играючи выдали два «трикселя», а «залакировали» их Анна Фролова и Ксения Гущина двумя идеально исполненными параллельными лутцем и флипом. Петросян свое «парное катание» вышла исполнять в дуэте с Иваном Поповым, и вновь не очень удачно — подвел партнер, упав с тройного лутца. В итоге после двух раундов многим показалось, что борьба в турнире закончена — Санкт-Петербург оторвался от Москвы на без малого 28 баллов.
Четверной аксель Дикиджи сделал — но пока не в соревнованиях
Впрочем, впереди еще был как минимум раунд с четверными прыжками, а там Владислав Дикиджи должен был вернуть публике важный «должок». Его уникальный аксель в четыре с половиной оборота ждали еще в субботу, но фигурист решил этот элемент не делать, объяснив свое решение неудачной утренней тренировкой. Но пообещал исполнить «кваксель» в командном турнире — «если позволит нога».
Чемпион страны обещание сдержал — хотя и не полностью. Уже во время разминки «Юбилейный» взорвался овацией — такому мощнейшему четверному акселю позавидовал бы и Илья Малинин, единственный фигурист в мире, исполнявший его в соревнованиях. Но, увы, в историю российского фигурного катания Дикиджи пока войти не смог — турнирная попытка закончилась недокрутом в полоборота и падением. Впрочем, вне зачета Влад квад-аксель повторил — и, как отметил ведущий в лице олимпийского чемпиона Алексея Ягудина, «наконец-то люди в России увидели этот элемент не на видео, а вживую».
Ну, а сборная Петербурга, тем временем, довела отрыв от москвичей до неприличных 42 с лишним баллов — Даниил Самсонов и Марк Кондратюк не слишком удачно тянули вдвоем и сольные квады, и параллельные, а вот примкнувшие к Дикиджи Петр Гуменник, Алиев и Семененко почти не ошибались.
Но ситуация резко обострилась после «челленджей» — раунда, который в регламенте был приписан в самом конце без какой-либо расшифровки сути происходящего. И, как показалось, не всем фигуристам объяснили, что надо делать: по крайней мере, Анна Фролова, когда ее вызвали на лед, развела руками и поехала к тренерскому штабу за консультациями.
А затем произошла серьезная накладка. Выход на лед Петросян объявили еще до того момента, когда закончилась разминка — и вдобавок не включили таймер. Двукратная чемпионка страны отпрыгала свой набор, но потом с возмущенным лицом подъехала к ведущим для того, чтобы узнать: а что, собственно, это было? Ягудин попытался обратить все в шутку, но это у него не получилось — Петросян явно была не настроена юморить.
В итоге после непродолжительного, но интенсивного совещания Аделии позволили выйти на «перепрыжку». «Тащим Москву, Питер не задушишь», — так прокомментировал происходящее Траньков, но разрыв после выступления остальных участников «челленджа» сократился до совсем неубедительных восьми баллов — все еще в пользу сборной Санкт-Петербурга.
«Улетный» финал
Когда на четвертый раунд, где нужно было исполнять каскады из трех прыжков, вновь вышла неутомимая Петросян, восхищение сменилось вопросом — не слишком ли неравномерно распределили нагрузку фигуристы Москвы? Чувствовалось, что лидер российского женского одиночного катания смертельно устала — что, собственно, потом и подтвердила фразой «немножко умерли». Питерская же сборная явно пользовалась более длинной «скамейкой запасных» — благодаря чему вернула себе перед заключительным раундом комфортное преимущество в 25 баллов.
Но на последней стадии турнира, где надо было исполнять каскады из пяти прыжков, все стали свидетелями наглядного подтверждения того, что фигурное катание — это битва не только технических навыков, но и нервов. Сначала еще один забойщик москвичей Марк Кондратюк упал на третьем «трикселе», хотя до этого приучил к тому, что может исполнять этот элемент чуть ли не с закрытыми глазами. Потом Николай Угожаев подарил столичным фигуристам еще один шанс — чемпион личного турнира упал аж на втором прыжке в каскаде.
И Москва им едва не воспользовалась. Более того — камбэк бы состоялся, если бы не спорное судейское решение не засчитывать Даниилу Самсонову четыре прыжка в каскаде из пяти: арбитры посчитали, что фигурист допустил техническую ошибку после выезда с первого элемента. Тем не менее, Глеб Лутфуллин, закрывавший турнир, все равно сильно занервничал, сорвал первый каскад, а на втором, когда питерские фигуристы наперебой принялись ему кричать, что именно прыгать, сделал пять простейших для спортсмена его уровней двойных акселя, а потом принялся возмущаться, что его сбили с толку.
Стало понятно, что судьбу чемпионства решат считанные баллы, а то и их десятые. Команды обнялись и застыли, глядя на куб под потолком «Юбилейного». «Валидольное» ожидание завершилось ликованием сборной Санкт-Петербурга, завоевавшей титул, а с ним и пять миллионов рублей. Москвичам достались утешительные три миллиона.
«Улетная» концовка чемпионата России по прыжкам, безусловно, скрасила общее впечатление. Она затмила и субботние «косяки» с математическими ошибками в подсчетах баллов, и странные, если не сказать резче, судейские решения. Но все-таки терять голову от восторгов не стоит. Приходится констатировать: чтобы чемпионат России по прыжкам занял непоколебимое место в календаре российских фигуристов — особенно после того, когда их полноценно вернут на международную арену, турниру нужно обрести устойчивый и максимально понятный регламент, а также стать привлекательным не только для сугубо болельщицкой аудитории, которая наслаждается простым лицезрением любимцев, но и обычной публики.
Андрей Симоненко