«Питер не задушишь»: чемпионат России по прыжкам завершился драмой

Второй раунд, в котором участникам предстояло исполнять тройные прыжки — сольные и параллельные, оставил странное впечатление. В первую очередь, из-за тактики, которую выбрала сборная Москвы. То ли решили дать питерцам фору, то ли просто не подумали — и выпустили Аделию Петросян с Софьей Муравьевой соревноваться с Дмитрием Алиевым и Евгением Семененко. Все-таки для девушек аксель в три с половиной оборота — это элемент ультра-си, и в целом ничего не было удивительного в том, что и Аделия, и Соня с этим прыжком не справились. А повторить его по регламенту, в отличие от личного турнира, не могли.