Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Евгения Медведева: «Популярность женского катания не упала никаким образом. Даже девочки, завершившие карьеру, пользуются спросом в медийной сфере»

"Популярность женского фигурного катания не упала абсолютно никаким образом. И даже девочки, которые завершили спортивную карьеру, все еще пользуются большим спросом в медийной сфере. Да, немного по-другому, но как есть.
Источник: Sports.Ru

Сегодня основные на профессиональной арене Аделия Петросян и Софья Акатьева. Да, возможно, у них нет таких возможностей, которые были у меня когда-то. Но, во-первых, думаю, что все впереди. По крайней мере, на это надеюсь. А во-вторых, девочки абсолютно не хуже предыдущих поколений показывают себя профессионально", — сказала двукратная чемпионка мира.