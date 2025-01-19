Сегодня основные на профессиональной арене Аделия Петросян и Софья Акатьева. Да, возможно, у них нет таких возможностей, которые были у меня когда-то. Но, во-первых, думаю, что все впереди. По крайней мере, на это надеюсь. А во-вторых, девочки абсолютно не хуже предыдущих поколений показывают себя профессионально", — сказала двукратная чемпионка мира.
Евгения Медведева: «Популярность женского катания не упала никаким образом. Даже девочки, завершившие карьеру, пользуются спросом в медийной сфере»
"Популярность женского фигурного катания не упала абсолютно никаким образом. И даже девочки, которые завершили спортивную карьеру, все еще пользуются большим спросом в медийной сфере. Да, немного по-другому, но как есть.