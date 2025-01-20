Не Дикиджи единым! Главные герои ЧР по прыжкам — Петросян, Кондратюк и Семененко

«Под конец было довольно непросто, ближе к финальному раунду чувствовалась непривычная усталость. Работа, которую мы выполняем здесь, кардинально отличается от того, что мы делаем обычно. Обычно есть чёткий план, три-четыре минуты покатался, и всё заканчивается, здесь всё иначе. Наверно, это в каком-то смысле проверка на прочность. Быть человеком одного прыжка можно за счёт сил, удачи, да чего угодно. А выходить раз за разом и повторять, делать — это уже мастерство», — отметил Марк на пресс-конференции.