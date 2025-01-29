Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Европа
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Елизавета Туктамышева: «То, что Хендрикс пропускает ЧЕ — это потеря. Но хорошо, что все это случилось не в олимпийском сезоне»

"Мне кажется, в этому году у девушек борьба развернется между Ниной Пинзарроне из Бельгии и Кимми Репонд из Швейцарии. Если Настя Губанова откатает чисто, то тоже поборется за тройку. Сложно делать прогнозы, но я поставила бы на этих трех девушек.

Турнир будет интересен тем, что сейчас в Европе нет явного лидера. Так что может появиться и новое имя. Сейчас прекрасная возможность выйти, откатать чисто и уверенно, чтобы у тебя появилась возможность взять медаль чемпионата Европы.

То, что Луна Хендрикс пропускает турнир — это потеря. С другой стороны, хорошо, что все это случилось не в олимпийском сезоне. Для нее главное теперь — залечить грамотно все травмы, отдохнуть.

И можно даже заранее начать подготовку к следующему сезону — ничего не мешает ей раньше начать олимпийский сезон, поездить по небольшим стартам и наверстать рейтинг. Тогда к Олимпиаде удастся подойти с боевым настроем и хорошими результатами. Я верю, что она сможет все сделать правильно", — написала Туктамышева.

«Вряд ли иностранные фигуристы думают: как жаль, что нет русских». Встречаем Евро с Лизой Туктамышевой.