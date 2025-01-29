Елизавета Туктамышева: «То, что Хендрикс пропускает ЧЕ — это потеря. Но хорошо, что все это случилось не в олимпийском сезоне»

"Мне кажется, в этому году у девушек борьба развернется между Ниной Пинзарроне из Бельгии и Кимми Репонд из Швейцарии. Если Настя Губанова откатает чисто, то тоже поборется за тройку. Сложно делать прогнозы, но я поставила бы на этих трех девушек.