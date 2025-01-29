Елизавета Туктамышева: «То, что Хендрикс пропускает ЧЕ — это потеря. Но хорошо, что все это случилось не в олимпийском сезоне»

Турнир будет интересен тем, что сейчас в Европе нет явного лидера. Так что может появиться и новое имя. Сейчас прекрасная возможность выйти, откатать чисто и уверенно, чтобы у тебя появилась возможность взять медаль чемпионата Европы.
То, что Луна Хендрикс пропускает турнир — это потеря. С другой стороны, хорошо, что все это случилось не в олимпийском сезоне. Для нее главное теперь — залечить грамотно все травмы, отдохнуть.
И можно даже заранее начать подготовку к следующему сезону — ничего не мешает ей раньше начать олимпийский сезон, поездить по небольшим стартам и наверстать рейтинг. Тогда к Олимпиаде удастся подойти с боевым настроем и хорошими результатами. Я верю, что она сможет все сделать правильно", — написала Туктамышева.
«Вряд ли иностранные фигуристы думают: как жаль, что нет русских». Встречаем Евро с Лизой Туктамышевой.