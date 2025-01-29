Елизавета Туктамышева: «Думаю, что Сяо Хим Фа выиграет ЧЕ, даже если что-то сорвет. Пока не вижу того, кто сможет его обыграть в Европе»

Поэтому я думаю, что Адам выиграет, даже если что-то и сорвет. Пока не вижу того, кто сможет его обыграть в Европе. Конечно, его можно обыграть, но только при условии, что он завалит несколько четверных. А, например, Кевин выдаст идеальный прокат в лучшей форме. Тогда даже с двумя четверными и двумя тройными акселями у него есть шанс.