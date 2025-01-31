Эстонка выиграла чемпионат Европы по фигурному катанию в Таллине

В марте 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских фигуристов от международных турниров на фоне событий на Украине. В декабре 2024 года в ISU сообщили, что российские фигуристы, конькобежцы и шорт-трекисты допущены к отборочным соревнованиям Олимпиады-2026 в нейтральном статусе. Олимпийский квалификационный турнир пройдет в сентябре в Пекине, в нем выступят по одному российскому фигуристу и дуэту в каждой дисциплине.