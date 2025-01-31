Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Европа
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эстонка выиграла чемпионат Европы по фигурному катанию в Таллине

Эстонка Петрыкина стала чемпионкой Европы по фигурному катанию, Губанова — 2-я.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Эстонская фигуристка Нина Петрыкина завоевала золото домашнего чемпионата Европы в Таллине в женском одиночном катании.

По сумме короткой и произвольной программ она набрала 208,18 балла (68,94+139,24). Уроженка Тольятти Анастасия Губанова, которая представляет Грузию, стала второй (198,61; 68,99+129,62). Бронзу завоевала бельгийка Нина Пинцарроне (191,44; 66,80+124,64). Уроженка Москвы Екатерина Куракова, которая с 2018 года выступает за Польшу, показала восьмой результат (169,01; 58,70+110,31).

Соревновательная часть чемпионата Европы завершится 1 февраля. Действующая чемпионка Европы бельгийка Луна Хендрикс пропускает турнир из-за травмы лодыжки.

В марте 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских фигуристов от международных турниров на фоне событий на Украине. В декабре 2024 года в ISU сообщили, что российские фигуристы, конькобежцы и шорт-трекисты допущены к отборочным соревнованиям Олимпиады-2026 в нейтральном статусе. Олимпийский квалификационный турнир пройдет в сентябре в Пекине, в нем выступят по одному российскому фигуристу и дуэту в каждой дисциплине.