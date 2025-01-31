Эстонка выиграла чемпионат Европы по фигурному катанию в Таллине

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Эстонская фигуристка Нина Петрыкина завоевала золото домашнего чемпионата Европы в Таллине в женском одиночном катании.
По сумме короткой и произвольной программ она набрала 208,18 балла (68,94+139,24). Уроженка Тольятти Анастасия Губанова, которая представляет Грузию, стала второй (198,61; 68,99+129,62). Бронзу завоевала бельгийка Нина Пинцарроне (191,44; 66,80+124,64). Уроженка Москвы Екатерина Куракова, которая с 2018 года выступает за Польшу, показала восьмой результат (169,01; 58,70+110,31).
Соревновательная часть чемпионата Европы завершится 1 февраля. Действующая чемпионка Европы бельгийка Луна Хендрикс пропускает турнир из-за травмы лодыжки.
В марте 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских фигуристов от международных турниров на фоне событий на Украине. В декабре 2024 года в ISU сообщили, что российские фигуристы, конькобежцы и шорт-трекисты допущены к отборочным соревнованиям Олимпиады-2026 в нейтральном статусе. Олимпийский квалификационный турнир пройдет в сентябре в Пекине, в нем выступят по одному российскому фигуристу и дуэту в каждой дисциплине.