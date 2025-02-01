Фигуристка из Москвы сенсационно завоевала серебро ЧЕ-2025. Уехала из России 8 лет назад и превратилась в звезду

Юлия Туркилла и Маттиас Верслуйс из Финляндии так и остались на 4-м месте. У этих фигуристов очень эффектная постановка, танго хорошо перенесено на лед со всеми особенностями жанра, к сожалению это сильно сказывается на технике. Во многих элементах пострадали уровни, например, спортсмены показали яркую дорожку на одной ноге, но она не отвечала всем критериям. Также на финальной серии твизлов партнера немного закрутило, из-за чего он потерял в базе. Судьи же очень хорошо оценивают Юлию и Маттиаса, их вытянули надбавками и хорошими компонентами. За прокат Туркилла/Версуйлс получили 124,43 балла и 205,69 в сумме.