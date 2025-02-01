Фигуристка из Москвы сенсационно завоевала серебро ЧЕ-2025. Уехала из России 8 лет назад и превратилась в звезду

В Эстонии завершается чемпионат Европы по фигурному катанию. Одними из последних медали разыграли танцоры. Изначально в этом виде была серьезная интрига, по результатам сезона казалось, что топ может сильно измениться. Уже ритмический танец принес много сюрпризов, все зависело от заключительных выступлений. В итоге решили сотые балла.
Диана Дэвис и Глеб Смолкин остановились на 8-м месте. Несмотря на скудные оценки в первый день соревнований, фигуристы выдали один из лучших прокатов произвольного танца в сезоне. Над программой много поработали, особенно в медленной части, где идет смена ритма. Раньше она сильно выделялась, казалось пустой, теперь же в дорожку по центру добавили больше шагов, движений и украшений.
Диана и Глеб очень мощно начали прокат, много сил потратили на комбинированную поддержку и твизлы, поэтому выход с дорожки во второй половине получился немного смазанным, что сказалось на надбавках. Пока танцорам не хватает сил закончить такую насыщенную программу, поэтому финал немного просел по эмоциям и скорости. За прокат Дэвис/Смолкин получили 116,33 балла и 190,15 в сумме. Это далеко от их личного рекорда, а свой результат с прошлого чемпионата Европы грузины улучшили всего на один балл.
Юлия Туркилла и Маттиас Верслуйс из Финляндии так и остались на 4-м месте. У этих фигуристов очень эффектная постановка, танго хорошо перенесено на лед со всеми особенностями жанра, к сожалению это сильно сказывается на технике. Во многих элементах пострадали уровни, например, спортсмены показали яркую дорожку на одной ноге, но она не отвечала всем критериям. Также на финальной серии твизлов партнера немного закрутило, из-за чего он потерял в базе. Судьи же очень хорошо оценивают Юлию и Маттиаса, их вытянули надбавками и хорошими компонентами. За прокат Туркилла/Версуйлс получили 124,43 балла и 205,69 в сумме.
С большим трудом Лайла Фир и Льюис Гибсон остались с бронзой чемпионата Европы. Изначально они считались лидерами, а во второй соревновательный день еле удержались на пьедестале. Видимо, промежуточное 3-е место сильно сказалось на состоянии танцоров, поэтому прокат получился слишком сдержанным. Были неточности, партнерша с трудом ехала, постоянно дрожала даже на обычных шагах. Только финал британцы смогли вытащить по скорости и эмоциям, но весь прокат можно считать слабым. Фир/Гибсон обошли финов только на две сотых, с 124,45 балла за прокат и 206,02 в сумме смогли остаться в медалях.
В этот момент Евгения Лопарева и Жоффре Бриссо выиграли сенсационное серебро. За этот сезон французский дуэт быстро поднялся в топ, но такого результата никто не ожидал. Фигуристы также показали не особо эмоциональный прокат, первая половина была очень напряженная. В их случае такая отстраненность помогла — Евгения и Жоффре следили за элементами, не давали повода придраться к ним, больше всего сомнений вызвала дорожка на одной ноге. Спортсмены не отпускали себя до финала, благодаря чему хореографические элементы получились четкими. За прокат Лопарева/Бриссо набрали 124,01 балла и 206,76 в сумме.
В третий раз чемпионами Европы стали Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри. Несмотря на приличный отрыв после ритмического танца, волнение передалось и итальянцам. Этот прокат нельзя назвать лучшим в сезоне — было много мелких ошибок. Марко на последней секции твизлов отпустил руки из положения, из-за чего получил снижение уровня. Шарлен шатнулась на дорожке на одной ноге и почти испортила дугу. Для таких мастеров эти мелочи играют большую роль. Здесь им не было равных, поэтому с 127,89 балла за прокат и 212,12 в сумме Гиньяр/Фаббри смогли вновь доказать свое лидерство.
Чемпионат Европы 2025. Танцы на льду. Произвольный танец
1. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) — 127,89.
2. Лайла Фир/Льюис Гибсон (Великобритания) — 124,45.
3. Юлия Туркилла/Маттиас Верслуйс (Финляндия) — 124,43.
4. Евгения Лопарева/Жоффре Бриссо (Франция) — 124,01.
5. Оливия Смарт/Тим Дик (Испания) — 122,85…
8. Диана Дэвис/Глеб Смолкин (Грузия) — 116,33.
Чемпионат Европы 2025. Танцы на льду. Итоговое положение.
1. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) — 212,12.
2. Евгения Лопарева/Жоффре Бриссо (Франция) — 206,76.
3. Лайла Фир/Льюис Гибсон (Великобритания) — 206,02.
4. Юлия Туркилла/Маттиас Верслуйс (Финляндия) — 205,69.
5. Оливия Смарт/Тим Дик (Испания) — 198,98…
8. Диана Дэвис/Глеб Смолкин (Грузия) — 190,15.
Автор: Алена Волкова