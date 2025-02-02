Гуменник — о победе на чемпионате Санкт-Петербурга: «Получил удовольствие от катания и публики»

«Чувствую эмоциональный подъем. Хороший результат, получил удовольствие от катания и публики.



Решил немного изменить план, но в целом доволен, что смог исполнить все основные элементы.



Пока не разбирал детали проката, но, возможно, слишком механически выполнял элементы. Иногда техника должна идти более естественно, а я чуть “пересчитал”.



Чемпионат Европы смотрел. Было немного обидно, что у нас нет возможности выступать на этом турнире. Хотелось бы бороться там за места.



Переживал за Нику Эгадзе. Мы общались не только на соревнованиях — я был у него в гостях в Ростове, он показывал мне город, приглашал к себе», — передает слова Гуменника корреспондент Sport24 Мария Шрагина.