«Гран-при», смотри, кого ты потерял. Даниелян и Ветлугин на выходных выдали прокаты жизни

А серебряный призер Матвей Ветлугин (190,23 в произвольной и 293,50 в сумме) надежды на участие в красноярском турнире не теряет: «Огромное уважение ко всем людям, которые остались неравнодушными. Спасибо им большое. Решение такое, значит, нужно было лучше выступать на чемпионате России. Возможно ли добавить спортсменов после публикации предварительных списков, если кто-то снимается? Или, если человек снимается, то все — нет замен? После этих стартов я спрошу этот вопрос через тренеров. Если такая опция возможна, то я продолжу подготовку к ФГП и буду готов выступить, если будут снятия».