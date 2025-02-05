Документальный фильм «Медведева против Медведевой» покажут 15 февраля на Первом канале

В этом фильме она откровенно рассказала о семье, спортивной карьере, самых важных победах и тяжелейших травмах. Для большого спорта, по мнению фигуристки, нужны не только природные данные, но и сильный характер, а также умение противостоять главному сопернику — самому себе, своим слабостям", — говорится в анонсе.