«Эти медали связаны со скандалом». Валиеву призывают вернуть призовые и награды, которых ее лишили из-за допинга

«Конечно, ISU может препятствовать возвращению к соревнованиям на международном уровне, хотя никакого конкретного механизма, предусматривающего отбор денег, и вообще полномочия и желания организации выбивать деньги ни в каких правилах не предусмотрено. Тут проблема с призовыми. Сама по себе медаль не так важна, потому что можно напечатать и создать другие.



Медали никогда не становятся проблемой. А призовые — да. Считается, что, в частности, отбывание санкции — это возврат денег, получается, если невозврат денег, то это не полностью отбытая санкция, но чисто теоретически такого конкретного механизма нет. Думаю, здесь больше будет оказываться давление со стороны международной федерации», — сказала «СЭ» Анцелиович.