«Эти медали связаны со скандалом». Валиеву призывают вернуть призовые и награды, которых ее лишили из-за допинга

5 января стало известно, что ВАДА требует от 18-летней россиянки Камилы Валиевой финансовую компенсацию и даже контактирует по этому поводу с ее представителями. В январе 2024-го девушку дисквалифицировали на четыре года и лишили всех наград с декабря 2021-го. Однако Валиева, по данным ТАСС, не вернула ни одной медали и, что важнее, призовые.
Валиеву призывают вернуть медали
Многие считают, что Камила должна вернуть награды, хотя далеко не все дисквалифицированные спортсмены это делают. По мнению юриста Анны Анцелиович, такой поступок не будет обозначать согласие с решением CAS и ВАДА, но соответствует законным требованиям международных организаций, которые российская сторона приняла.
«Конечно, ISU может препятствовать возвращению к соревнованиям на международном уровне, хотя никакого конкретного механизма, предусматривающего отбор денег, и вообще полномочия и желания организации выбивать деньги ни в каких правилах не предусмотрено. Тут проблема с призовыми. Сама по себе медаль не так важна, потому что можно напечатать и создать другие.
Медали никогда не становятся проблемой. А призовые — да. Считается, что, в частности, отбывание санкции — это возврат денег, получается, если невозврат денег, то это не полностью отбытая санкция, но чисто теоретически такого конкретного механизма нет. Думаю, здесь больше будет оказываться давление со стороны международной федерации», — сказала «СЭ» Анцелиович.
Также ситуацию обсудил комментатор Дмитрий Губерниев. «Насколько знаю, многие дисквалифицированные спортсмены не возвращают медали. А уж как поступит Валиева, ее личное дело. В то же время по закону медали надо вернуть. Тем более если соглашаешься с решением, а мы эту ситуацию в целом приняли», — цитирует Губерниева «ВсеПроСпорт».
Похожую позицию высказала трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина. «Что бы я посоветовала Валиевой? Есть правила, спорт весь живет по правилам, по регламентам, ты должен их выполнять», — приводит слова Родниной «ВсеПроСпорт».
С Родниной согласилась коллега по Госдуме Светлана Журова. «Да, она заслужила это золото чемпионата Европы. Но эта награда связана со скандалом. Нужно вернуть эту медаль», — цитирует слова депутата Журовой «ВсеПроСпорт».
За что дисквалифицировали Валиеву
Среди наград, которых лишили Камилу, — золото с чемпионатов Европы и России, серебро с финала Гран-при страны. То есть все, что Валиева выиграла с 25 декабря 2021 года — срока, с которого отсчитывается четырехлетний бан россиянки. Всего это 9 медалей и 13 миллионов рублей.
Причиной дисквалификации, напомним, стал допинг — в пробе спортсменки обнаружили запрещенный триметазидин. Валиевой не удалось доказать, что вещество попало в ее организм случайно. По версии Камилы, через дедушкин десерт: он измельчал таблетки с триметазидином на той же доске, что и готовил угощение.
«Поскольку спортсменка не смогла доказать, что она не совершала нарушение антидопинговых правил умышленно, и поскольку критерий “отсутствия существенной вины или халатности” не был соблюден, то, согласно правилам, не было никаких оснований для обращения со спортсменкой иначе, как со взрослой», — сказано в пресс-релизе CAS.
Артемий Кутейников