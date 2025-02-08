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На фигуристку Нугуманову было совершено нападение: «Человек, который все это зверски делал, был не в себе»

Известная российская фигуристка Елизавета Нугуманова рассказала, из-за чего она вчера, 7 февраля, написала заявление в полицию. На 22-летнюю девушку было совершено нападение.

Источник: РИА "Новости"

"Вчера вечером на меня было совершено нападение неизвестным мне человеком. Вчера прямо напротив дома на пешеходном переходе предположительно житель нашего ЖК ударил кулаком по моему автомобилю, по стеклу — и полностью разбил его.

Как все было. Машина такси встала прямо на пешеходном переходе 7 февраля в 23:54 передо мной, загородив проезд по однополосному движению, за мной начала скапливаться пробка и все издавали звуковые сигналы, как и я; мужчина-пассажир вышел из машины такси со зверским лицом, побежал ко мне, совершив множественные удары по лобовому стеклу моей машины. Стекло в итоге все разбилось и осколки попали внутрь машины, после мужчина скрылся и ушел в ЖК.

Написала заявление в полицию, полиция занимается, ищем мужчину, который понесет серьезное наказание!

Я всю ночь не спала от такого потрясения… Человек, который все это зверски делал, был не в себе. Берегите себя и своих близких", — написала Нугуманова, также опубликовав два видео.

«Что я пережила вчера, это не передать словами», — добавила Елизавета.