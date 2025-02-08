На фигуристку Нугуманову было совершено нападение: «Человек, который все это зверски делал, был не в себе»

Как все было. Машина такси встала прямо на пешеходном переходе 7 февраля в 23:54 передо мной, загородив проезд по однополосному движению, за мной начала скапливаться пробка и все издавали звуковые сигналы, как и я; мужчина-пассажир вышел из машины такси со зверским лицом, побежал ко мне, совершив множественные удары по лобовому стеклу моей машины. Стекло в итоге все разбилось и осколки попали внутрь машины, после мужчина скрылся и ушел в ЖК.