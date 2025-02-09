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Умерла чемпионка СССР по фигурному катанию Евгения Богданова

На 87-м году жизни ушла из жизни Евгения Богданова — мастер спорта СССР по фигурному катанию, чемпионка СССР 1956 года, многократный призер национальных первенств и судья международной категории. Об этом сообщает пресс-служба ФФККР.

Источник: fsrussia.ru

«Федерация фигурного катания на коньках России выражает глубокие соболезнования родным и близким Богдановой Евгении Валентиновны. Она была чутким, отзывчивым человеком, настоящим профессионалом. Вся ее жизнь была тесно связана с фигурным катанием… Память о талантливой спортсменке, прекрасном человеке останется в наших сердцах», — говорится в сообщении.

В 1950-х годах Евгения Богданова входила в число сильнейших одиночниц страны. Она завоевала золото чемпионата СССР (1956) и шесть раз становилась серебряным призером национального первенства. В 1954 году она также заняла второе место в первом международном соревновании по фигурному катанию в СССР (СССР — Польша).

После завершения спортивной карьеры Евгения Богданова окончила 1-й Московский медицинский институт, стала врачом и кандидатом медицинских наук.