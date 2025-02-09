Умерла чемпионка СССР по фигурному катанию Евгения Богданова

«Федерация фигурного катания на коньках России выражает глубокие соболезнования родным и близким Богдановой Евгении Валентиновны. Она была чутким, отзывчивым человеком, настоящим профессионалом. Вся ее жизнь была тесно связана с фигурным катанием… Память о талантливой спортсменке, прекрасном человеке останется в наших сердцах», — говорится в сообщении.
В 1950-х годах Евгения Богданова входила в число сильнейших одиночниц страны. Она завоевала золото чемпионата СССР (1956) и шесть раз становилась серебряным призером национального первенства. В 1954 году она также заняла второе место в первом международном соревновании по фигурному катанию в СССР (СССР — Польша).
После завершения спортивной карьеры Евгения Богданова окончила 1-й Московский медицинский институт, стала врачом и кандидатом медицинских наук.