Умерла чемпионка СССР по фигурному катанию Евгения Богданова

В 1950-х годах Евгения Богданова входила в число сильнейших одиночниц страны. Она завоевала золото чемпионата СССР (1956) и шесть раз становилась серебряным призером национального первенства. В 1954 году она также заняла второе место в первом международном соревновании по фигурному катанию в СССР (СССР — Польша).