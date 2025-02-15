Петросян упала, ученица Плющенко — первая: фигуристки рубятся за Олимпиаду

По данным РИА Новости, в ходе недавнего первенства России в Саранске судьям была дана установка на объективное судейство, приближенное к международным стандартам. Это значит никаких ядерных надбавок и зажмуриваний на ошибках. Конечно, сразу исправить все сложившиеся годами тенденции одним разговором невозможно, но кое-какие перемены ожидались уже на красноярском финале Гран-при. В связи с этим — нет ли у вас ощущения, что Степанова/Букин вместе со своим мудрым тренером Александром Жулиным не захотели, что называется, просаживатся? По ходу текущего сезона их баллы и так немного поползли вниз, и сейчас, кажется, все могло бы быть еще хуже. И это явно совсем не то, что хочется видеть перед решающим сезоном в карьере.