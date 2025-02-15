Петросян упала, ученица Плющенко — первая: фигуристки рубятся за Олимпиаду

Финал Гран-при подарил интригу в женском одиночном катании — двукратная чемпионка России Аделия Петросян упала в короткой программе. РИА Новости Спорт рассказывает, кто теперь главный фаворит олимпийского отбора.
Горбачева бьётся с травмой ноги
Конечно, у федерации есть четкий первый номер — Петросян. Основной кандидат на место в запасе, по данным РИА Новости, Алина Горбачева. Но, несмотря на кулуарные ставки, нельзя сказать, что место в запасе ей гарантировано. В финале участвует ее основная соперница Дарья Садкова — и если после произвольной программы выше будет именно она, тогда федерации придется серьезно призадуматься.
Правда, после короткой программы поводов усомниться в себе Алина не дала. Незадолго до отлета на финал стало известно, что она получила травму ноги, из-за которой даже рассматривался вариант снятия. Однако в первый день соревнований она откаталась так, будто ее совершенно ничего не беспокоит, и заняла промежуточное второе место, отстав от лидера совсем на крохи (76,76 балла). И есть ощущение, что если в произвольной все пойдет так же, своего места Алина уже не отдаст.
«Давления, наверное, нет, наоборот, уверенности придают (мысли об участии в олимпийской квалификации), — сказала Горбачева журналистам после проката. — Есть шанс поехать на такой очень важный турнир. Во время проката, конечно, не думаю об этом, а так это дает заряд на хороший результат. Не очень хочу акцентировать внимание на травме, травмы бывают у всех спортсменов. Было обследование, врачи дали добро, сказали, что ухудшения быть не может. Так что спокойно поехали на соревнования».
Садкова, впрочем, тоже была очень хороша. За исключением третьего уровня на дорожке шагов и маленького недокрута на каскаде лутц-тулуп прокат вышел достаточно уверенным для дальнейшей борьбы — но пока недостаточно хорошим по мнению судей, чтобы войти в промежуточную тройку (71,12, седьмое место). В произвольной программе, правда, все еще может поменяться — да и фактор травмы Горбачевой и наличия четверных прыжков у Садковой отметать нельзя. И все ж таки пока что акции Алины выглядят посерьезнее.
Впрочем, даже несмотря на собственное хорошее выступление и небольшие огрехи соперницы, Горбачева вряд ли может назвать себя абсолютным и безоговорочным лидером. Как минимум потому, что после короткой программы лидирует не она, а Софья Муравьева.
Первая — ученица Плющенко
Блистательная катальщица, обладающая великолепной прыжковой техникой, проводит крайне непростой сезон, но под конец его, кажется, все же сумела набрать должную форму. От недавно восстановленного тройного акселя все-таки было решено отказаться, но и без него все было очень даже чинно, благородно и невероятно качественно. Судьи в восхищении — 77,01. Отрыв маленький, но в вопросе гипотетических шансов на олимпийскую квалификацию все-таки приятный.
«Наверное, да, — сказала фигуристка в ответ на вопрос, был ли прокат короткой программы в Красноярске лучшим в сезоне. — Я примерно знала результаты, была больше удивлена оценкам. Естественно, рада. Это было неожиданно. О падении Аделии знала. Никак не повлияло это, просто готовилась к своему прокату».
Однако на вопрос про олимпийский отбор Софья предпочла не отвечать. И это, наверное, правильно — ведь какой-либо информации о нем сейчас обладают только уважаемые люди в пиджаках.
Ну и, конечно, Петросян. Ее акции не подлежат сомнению, поэтому красноярский финал для нее не имеет никакого глобального значения. И тем не менее было неожиданно увидеть, что эта фигуристка тоже умеет падать, да еще и с коронного тройного акселя, который в короткой программе не срывала, кажется, вообще никогда. За исключением этой оплошности все остальное было исполнено безукоризненно. Итог — 75,91 балла, промежуточное третье место. Оценки сдержанные, но об этом поговорим чуть ниже.
«Стараюсь не думать об этом. Как судьба решит, — сказала Петросян журналистам, отвечая на вопрос, давят ли на нее мысли о возможном участии в олимпийской квалификации. — Стараюсь подавлять эмоции, с холодной головой воспринимать новости, события. Я эмоциональный человек, надо эти эмоции отключать. Я над этим работаю».
И, кажется, найти подход к своим эмоциям Аделии еще предстоит. Сейчас кажется, что это единственное, что может помешать ей остаться без золотой медали грядущей Олимпиады.
Молодые змейки в террариуме
Танцевальный турнир в Красноярске представляет собой состязание молодых змеек в террариуме. Самые опытные питоны в лице Александры Степановой/Ивана Букина тактически верно решили отойти в сторонку и понаблюдать за грызней молодежи с безопасного расстояния, а еще юные, но уже достаточно маститые Ирина Хавронина/Девид Нарижный, так сказать, меняют кожу — то бишь залечивают травмы. В этих условиях тотальными хедлайнерами могли бы стать серебряные призеры чемпионата России Елизавета Худайбердиева/Егор Базин, но, кажется, жизненный цикл этой пары потихоньку подходит к концу.
Многих интересовала причина, по которой Степанова/Букин вдруг решили отказаться от легчайших призовых и идущих довеском к ним золотых медалей. Сомнений в том, что в отсутствии Хаврониной/Нарижного (операция на колене Девида была запланирована практически сразу после того, как завершился чемпионат России в Омске) они забрали бы первое место на одной ноге, совершенно не напрягаясь. Почти как выйти в шоу, только еще и лишний титул урвать. Ну чем не хлеб?
Есть версия, что решение ребят связано с тем, что от руководства Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) поступила директива судить более объективно и не задирать планку. Боссы нашего фигурного катания хотят снизить общий напых внутренних оценок, дабы хотя бы примерно приблизиться к тому, что может ждать нас на международной арене. В наибольшей степени это коснулось бы как раз-таки лидеров — хотя бы потому, что именно они с высочайшей вероятностью и будут теми, кто впервые после бана появится от нас на Олимпиаде.
Существует мнение, что по ходу отстранения внутри России стали беспрецедентно лояльны к недочетам ключевых спортсменов. Ну, то есть, безусловно, и остальных одаривают щедро, но лидеров — в особенности. К примеру, доводилось слышать от специалистов в области танцев на льду, что буквально каждый из лидирующих дуэтов в прокатах частенько грязнит, но в протоколах это совершенно не отражается. Раньше на все это руководство закрывало глаза, но теперь все переменилось.
По данным РИА Новости, в ходе недавнего первенства России в Саранске судьям была дана установка на объективное судейство, приближенное к международным стандартам. Это значит никаких ядерных надбавок и зажмуриваний на ошибках. Конечно, сразу исправить все сложившиеся годами тенденции одним разговором невозможно, но кое-какие перемены ожидались уже на красноярском финале Гран-при. В связи с этим — нет ли у вас ощущения, что Степанова/Букин вместе со своим мудрым тренером Александром Жулиным не захотели, что называется, просаживатся? По ходу текущего сезона их баллы и так немного поползли вниз, и сейчас, кажется, все могло бы быть еще хуже. И это явно совсем не то, что хочется видеть перед решающим сезоном в карьере.
Но так или иначе в отсутствии лидеров главными звездами финала стали вчерашние новоделы Василиса Кагановская/Максим Некрасов — пожалуй, самые медийные фигуристы России из действующих. Их невероятно быстрый прогресс впечатлил зрителей и судей настолько, что реальных соперников у них здесь, по существу, и нет. Уверенный прокат ритм-танца принес им 81,51 балла — что, с одной стороны, хорошо, а с другой, в былые годы к концу сезона оценки ведущих пар росли куда серьезнее.
Второе место после ритм-танца занимают Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано. По информации РИА Новости, подготовка этой талантливой пары к финалу прошла не очень хорошо, и вопрос физической формы для них был ключевым. По ходу проката некоторые трудности были видны невооруженным взглядом — после шикарной первой половины программы они заметно устали и докатывали оставшующая часть на морально-волевых. За свой прокат они получили 80,41 балла — меньше, чем на чемпионате России, что так же полностью соотносится с тем, о чем говорилось на саранском собрании.
Третьими идут Екатерина Миронова/Евгений Устенко (79,80) — пожалуй, одни из самых техничных российских танцоров этого года. Они потихоньку выбиваются в национальный топ и пока еще не пользуются большой лояльностью у арбитров, поэтому их компоненты на данный момент не слишком высоки. И тем не менее первый прокат ребят в Красноярске показал, что на них можно рассчитывать.