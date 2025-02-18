Организаторы назвали участников Кубка Первого канала по фигурному катанию

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Телеграм-канал Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) опубликовал состав участников Кубка Первого канала, который пройдет с 15 по 16 марта в Челябинске.
В турнире примут участие три команды, в каждой из которых будут четыре девушки, четыре мужчины, одна спортивная пара, один танцевальный дуэт. Они представят короткие и произвольные программы, а также конкурс мастерства на льду и командные эстафеты. Участники турнира определяются по спортивным результатам в сезоне и по итогам голосования болельщиков.
По спортивным результатам на турнир отобрались:
женщины: Аделия Петросян, Алина Горбачева, Анна Фролова, Дарья Садкова, Софья Муравьева, Ксения Гущина;
мужчины: Владислав Дикиджи, Евгений Семененко, Марк Кондратюк, Петр Гуменник, Глеб Лутфуллин, Макар Игнатов;
спортивные пары: Анастасия Мишина — Александр Галлямов, Александра Бойкова — Дмитрий Козловский, Анастасия Мухортова — Дмитрий Евгеньев;
танцы на льду: Василиса Кагановская — Максим Некрасов, Елизавета Пасечник — Дарио Чиризано, Екатерина Миронова — Евгений Устенко.
Болельщики путем голосования на сайте Первого канала определят еще по одному участнику среди мужчин и женщин. У мужчин на попадание претендуют Дмитрий Алиев, Николай Угожаев, Роман Савосин, Даниил Самсонов, Иван Попов и Григорий Федоров, у женщин — Вероника Яметова, Софья Акатьева, Ксения Синицына, Софья Важнова, Мария Агаева и Елизавета Куликова.