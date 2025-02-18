Организаторы назвали участников Кубка Первого канала по фигурному катанию

В турнире примут участие три команды, в каждой из которых будут четыре девушки, четыре мужчины, одна спортивная пара, один танцевальный дуэт. Они представят короткие и произвольные программы, а также конкурс мастерства на льду и командные эстафеты. Участники турнира определяются по спортивным результатам в сезоне и по итогам голосования болельщиков.