Безумие перед Олимпиадой: главных фигуристок России уже столкнули лбами

«Какие же есть злые у нас журналисты и фанаты! Люди, если вы видите в каждом репосте негатив, то негатив внутри вас! Я желаю Аделии только здоровья, как и другим спортсменам. Пройдя через множество травм, никогда и никому не пожелаешь травмироваться. Как вообще можно такое говорить? Я верю в Бога, верю в судьбу и в бумеранг тоже верю. Фигурное катание для меня — это не путь к Олимпиаде, это просто моя жизнь! Я люблю кататься и буду кататься, пока позволит здоровье. Бессмысленно доказывать, что несет в себе точный перевод этого поста с английского, у каждого будет своя правда. Хотя “stay healthy” максимально сложно перевести как “желаю травмы”, — написала Алина после бума возмущенных реакций.