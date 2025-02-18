Безумие перед Олимпиадой: главных фигуристок России уже столкнули лбами

Кто дал моральное право?
С чего все началось.
«Сейчас Алина, скорее всего, в шаге от попадания на Олимпиаду в случае несвоевременной травмы Аделии. Конечно, мы надеемся, что Аделия будет здорова, но безумные вещи случаются в этом спорте. Все это является отражением восхождения Алины в российском фигурном катании. Надеюсь, она продолжит двигаться вперед. Независимо от того, станет ли она олимпийской чемпионкой или нет, ей всего 17 лет, и у нее есть потенциал для достойного будущего», — говорится в сообщении поклонника на английском языке, который репостнули Горбачева и ее тренеры Софья Федченко и Влада Данилкина.
Если выкинуть из текста первые три предложения, под оставшимися с удовольствием можно подписаться. Потенциал Горбачевой, 17 лет, надежда на движение вперед и достойное будущее — тут автор, что называется, просто выдал базу. Но вот рассуждения про вероятность травмы Петросян как отражение восхождения Горбачевой в российском фигурном катании никуда не годятся с моральной точки зрения.
Просто представьте, что началось бы, будь вероятным запасным условный Евгений Семененко, а вероятным первым номером — условный Петр Гуменник. А условный Алексей Мишин разместил бы в личном аккаунте чье-то мнение со словами «Семененко движется по олимпийской дороге, Гуменник номер один, но так-то в спорте всякое случается». Заранее приносим извинения всем упомянутым ради наглядного примера героям.
После побега в блогеры
Бронзовый призер чемпионата России, вице-чемпионка Финала Гран-при России Алина Горбачева выделяется необычной спортивной судьбой. Девочка из теплого Краснодара, фактически в одиночку (то есть почти без поддержки родителей) ответственная за карьеру фигуристки. Переехала сначала в Тверь, а потом и в Москву. Нашла в тренере Софье Федченко буквально вторую маму и единственного взрослого, который в ней заинтересован. Сумела выдержать жестокую конкуренцию и не потеряться на уровне сильных соперниц из известных тренерских штабов. А теперь она еще бесстрашно идет на четверные прыжки и, что особенно важно, начинает их приручать.
После памятного побега с катка в августе 2023 года о Горбачевой и ее истории узнала очень широкая аудитория. И даже полюбила. То ли психолог предложил такой метод для систематизации чувств, то ли тренеры настояли для дисциплины и выправления командной репутации, но Алина начала вести Telegram-канал. Как настоящий блогер, делилась деталями тренировочного процесса, секретами своего рациона, мыслями и мечтами, фотографиями с собачкой Бекки.
Искренность и регулярность — лучшие друзья популярности XXI века, а Горбачева сумела добавить к ним и спортивные результаты. В этом сезоне она впервые в карьере попала на пьедестал чемпионата России, стабильно выигрывает медали внутренних этапов Гран-при. Теперь еще и в Финале Гран-при стала второй, и это в такой-то компании — позади остались Анна Фролова, Софья Муравьева, Софья Акатьева и Дарья Садкова.
Неудивительно, что все громко заговорили о Горбачевой как о полноценном кандидате на замену Петросян в олимпийском отборе. Это именно замена, а не второй номер, потому что от России на отбор (и, собственно, Игры) сможет поехать только одна фигуристка.
Stay Healthy против «желаю травмы»
Роль запасного в спорте — странная штука. Тебя не считают лидером, но нужно до последнего держать форму на уровне лидера. Твой единственный шанс показать себя придет, только если с лидером случится беда, но при этом желать зла другим — низко, мерзко и гадко, можно выбрать любой эпитет на свой вкус. Получается, запасной — это одни сплошные обязанности и никаких прав. Но таковы правила игры, если их все же соблюдать.
Неписанный кодекс чести спортсменов предполагает: ты делаешь все от себя зависящее для победы, а дальше отходишь в сторону и даешь высказаться другим участникам процесса — соперникам, судьям и удаче. Да, на каком-то из звеньев цепочка к успеху может порваться. Но ты останешься чист перед собой и другими, потому что сделал все хорошее что мог, и не сделал ничего плохого.
Иногда спортсмены не желают соблюдать никакие эфемерные кодексы, и тогда в ход идут черные приемы — порезанные перед стартом костюмы, битое стекло в коньки, попытки спровоцировать и запятнать репутацию соперника. Последний в ужасном проявлении и доказанный случай — нападение американской фигуристки Тони Хардинг через пособников на конкурентку Нэнси Кэрриган в 1994 году. Ей ударили по колену бейсбольной битой, рассчитывая, что из-за травмы она не сможет выйти на национальный чемпионат перед отбором на Олимпиаду.
Именно поэтому так странно воспринимать удивление и даже досаду, с которой Горбачева отреагировала на бурную общественную реакцию по поводу ее и тренерских перепостов в социальных сетях.
Поощрительные слова фаната-блогера в адрес фигуристки и ее перспектив, прочно завязанные с оговорками про травмы, здоровье Петросян и «безумные вещи случаются в этом спорте» выглядят плохо, с какой стороны ни посмотри. Все равно что кричать слово «бомба» в летящем самолете. Скорее всего, все закончится благополучно (для всех, кроме шутника), но причастным придется пережить какое-то количество неприятных и даже страшных мгновений.
«Какие же есть злые у нас журналисты и фанаты! Люди, если вы видите в каждом репосте негатив, то негатив внутри вас! Я желаю Аделии только здоровья, как и другим спортсменам. Пройдя через множество травм, никогда и никому не пожелаешь травмироваться. Как вообще можно такое говорить? Я верю в Бога, верю в судьбу и в бумеранг тоже верю. Фигурное катание для меня — это не путь к Олимпиаде, это просто моя жизнь! Я люблю кататься и буду кататься, пока позволит здоровье. Бессмысленно доказывать, что несет в себе точный перевод этого поста с английского, у каждого будет своя правда. Хотя “stay healthy” максимально сложно перевести как “желаю травмы”, — написала Алина после бума возмущенных реакций.
Хорошо, что она написала в принципе и подобрала такие правильные слова. Опрометчивые шаги в соцсетях реально могут оттолкнуть многих поклонников и сильно испортить информационный фон вокруг самой Алины, а это ей точно ни к чему. И если с нее можно строго не спрашивать, все же 17 лет человеку, — могла нажать на кнопку не подумав, то тренеры должны хорошо осознавать смысл и последствия таких перепостов.
Пусть этот эпизод грязноватой борьбы за единственную квоту, — хочется верить, что неосознанный и необдуманный, а не намеренный, — будет последним непривлекательным штрихом к подготовке к такой долгожданной и выстраданной для всех российских спортсменов Олимпиаде.
Анастасия Панина