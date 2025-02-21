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Сын Плющенко идет 17-м на Мемориале Жука после исполнения элементов

Сын Плющенко занял 17-е место на Мемориале Станислава Жука в Йошкар-Оле.

Источник: Сергей Булкин/ТАСС

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, занимает 17-е место после исполнения элементов на мемориале Станислава Жука в Йошкар-Оле, являющемся первенством России среди мальчиков и девочек.

Соревнования на Мемориале Жука состоят из трех сегментов. В первом фигуристы должны исполнить один прыжок, один каскад, одну дорожку шагови одно комбинированное вращение. Плющенко, выступающий в старшей группе, сделал тройной лутц, каскад тройной лутц — двойной тулуп, дорожку шагов второго уровняи вращение четвертого уровня, получив по сумме 42,64 балла. Лидирует Артем Федотов — 66,20.

В пятницу фигуристы исполнят короткую программу, а в субботу- произвольную.