Сын Плющенко идет 17-м на Мемориале Жука после исполнения элементов

Соревнования на Мемориале Жука состоят из трех сегментов. В первом фигуристы должны исполнить один прыжок, один каскад, одну дорожку шагови одно комбинированное вращение. Плющенко, выступающий в старшей группе, сделал тройной лутц, каскад тройной лутц — двойной тулуп, дорожку шагов второго уровняи вращение четвертого уровня, получив по сумме 42,64 балла. Лидирует Артем Федотов — 66,20.