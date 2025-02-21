Волочкова о школе Загитовой: «Главное, чтобы у Алины хватило времени там присутствовать, передавать опыт юным воспитанникам»

"Я всегда поддерживаю все, что связано с балетом, спортом, творчеством. Алина Загитова — одна из сильнейших фигуристок мира. Я очень рада, что у нее будет собственная школа фигурного катания, это просто потрясающе.
Главное, чтобы у Алины хватило времени присутствовать в школе, передавать свой опыт юным воспитанникам на деле. Желаю Алине всестороннего процветания, я очень люблю ее, смотрела все выступления Загитовой.
Я вообще фанат фигурного катания. Сама каталась на коньках, участвовала в «Ледниковом периоде» в двух сезонах. Восхищаюсь фигуристами и понимаю, что они, возможно, делают больше, чем в балете.
А Алина Загитова — уникальная спортсменка, она вошла в историю мирового фигурного катания", — сказала балерина.