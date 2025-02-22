Министр спорта Татарстана о шоу Загитовой: «Премьеру приняли хорошо, интерес был. Если переработать концепцию, немного упростить — шоу может стать успешным»

— Конечно, это хорошая идея. У шоу есть такой восточный колорит, оно могло бы заинтересовать зрителей из Средней Азии или даже в Башкортостане. В принципе, проект можно сделать гастрольным, как любое другое ледовое шоу. Но здесь уже нужно считать, анализировать расходы и доходы и принимать решение как для полноценного коммерческого продукта, — сказал Владимир Леонов.