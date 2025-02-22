Министр спорта Татарстана о шоу Загитовой: «Премьеру приняли хорошо, интерес был. Если переработать концепцию, немного упростить — шоу может стать успешным»

— Недавно Фонд президентских грантов не одобрил заявку для шоу Алины на 75 млн рублей. Как думаете, есть ли будущее у проекта, который показывали на День Республики?
— Это шоу изначально задумывалось как часть празднования Дня Республики, своего рода одноразовая концепция для конкретного мероприятия. А дальше уже это ее проект, и она сама должна решать, как его развивать.
Потенциал у него есть, особенно если адаптировать его под более коммерческий формат, растянуть на несколько дней или сделать регулярным. Премьеру приняли хорошо, люди пришли, интерес был. Если переработать концепцию, возможно, немного упростить, шоу может стать успешным.
— А если, например, показать это шоу не только у нас, а где-нибудь на Востоке?
— Конечно, это хорошая идея. У шоу есть такой восточный колорит, оно могло бы заинтересовать зрителей из Средней Азии или даже в Башкортостане. В принципе, проект можно сделать гастрольным, как любое другое ледовое шоу. Но здесь уже нужно считать, анализировать расходы и доходы и принимать решение как для полноценного коммерческого продукта, — сказал Владимир Леонов.
Я сходил на шоу Загитовой. Ну и как?
«Инвестора нет, проект финализируем». Школа Загитовой зависла — уже 1,5 года без сдвигов.