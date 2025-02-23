Загитова рассказала о жертвах ради карьеры

Бывшая спортсменка отметила, что сейчас может не ограничивать себя в еде. «Сейчас могу и фастфуда наесться, и мороженого на ночь. Конечно, потом приходится бегать, но это мне уже не запрещается, и друзья у меня появились», — заявила Загитова.