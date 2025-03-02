Валиева была откровенна на людях: дисквал, мечта об Олимпиаде, карьера актрисы. Но все закончилось скандалом

— В детстве была одна мечта — стать олимпийской чемпионкой. Сейчас она расплывчатая, многообразная — просто дойти до стабильности во всех сферах своей жизни, найти себя, понять, что я действительно хочу, и, конечно, приложить все силы, чтобы достичь всех целей, которые у меня нарисовались в голове и которые всегда хочется реализовать.