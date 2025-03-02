Валиева была откровенна на людях: дисквал, мечта об Олимпиаде, карьера актрисы. Но все закончилось скандалом

Фигуристка Камила Валиева не так часто дает интервью. Но День фигурного катания от ДоброFON — особый случай. 18-летняя спортсменка ответила на вопросы фанатов, которые озвучивал комментатор и телеведущий Карен Адамян. Ниже — некоторые ответы Валиевой.
— Есть у вас мечта?
— В детстве была одна мечта — стать олимпийской чемпионкой. Сейчас она расплывчатая, многообразная — просто дойти до стабильности во всех сферах своей жизни, найти себя, понять, что я действительно хочу, и, конечно, приложить все силы, чтобы достичь всех целей, которые у меня нарисовались в голове и которые всегда хочется реализовать.
— Хотели бы стать тренером?
— Задумывалась об этом. That’s all (Вероятно, Камила имела в виду, что «это все», что она может сказать по этой теме).
— А актрисой? — Адамян озвучил, что это вопрос поступил от известного актера Сергея Бурунова.
— Наверное, да. Но есть большое «но». Перед этим я бы прошла курсы, получила образование. Хотелось бы чувствовать себя в этом направлении более уверенно.
— Какой совет дала себе десять лет назад?
— Доверять себе и делать то, чего я действительно боюсь. Мне было страшно делать многие вещи в спорте. Этому я до сих пор учусь. Но маленькому ребенку не объяснишь, значит, я что‑то нашла в себе, что мне помогло в жизни.
— Что делает вас счастливой?
— Общение с родными, с близкими, путешествия. Я люблю гулять одна по Москве — до парка Горького, а потом еще куда-нибудь. А еще меня радуют выполнения маленьких целей.
— Занимаетесь ли вы спортом?
— После дисквалификации я отошла от тренировок на полгодика. Отпустила, забыла, закрыла глаза. Но через время… Если ты по-настоящему это любишь, ты вернешься к занятиям. Сейчас тренировки — важная часть моего дня.
— Есть ли у вас любимая роль в шоу?
— Больше всего из моих образов в шоу мне нравится роль Крысиной королевы из «Щелкунчика». Она новая, взрослая, я чувствую себя в ней по-другому.
После этого Камила ответила на несколько вопросов журналистов.
— Что сейчас хочется успеть в жизни?
— Ничего не хочется успеть. Хочется просто жить.
— Какое для вас значение имеет сегодняшнее мероприятие? Оно благотворительное — деньги будут отправлены нуждающимся.
— Действительно, сегодня был очень милый разговор. Безумно счастлива, что дальше это будет помогать. Также была очень рада увидеть всех поклонников.
— Какое значение для вашей жизни имеет фигурное катание? Когда вы поняли, что тяготеете к этому?
— Это большая часть моей жизни, неотъемлемая.
— Как часто вы сейчас тренируетесь? Какие ближайшие шоу с вами ожидаются?
— Стараюсь тренироваться 6 раз в неделю. Дальнейшие шоу — у Татьяны Навки.
— В качестве лота на сегодняшнем аукционе выступает ваше платье розового цвета. В каких соревнованиях вы на нем выступали и что чувствовали в тот момент?
— Это первый прокат короткой программы в олимпийском сезоне, в нем я выступала в Финляндии на «бешке» и на первом взрослом этапе Гран-при в Канаде. Мне кажется, это мое самое волнительное выступление. Платье — первый вариант короткой, но с ним все равно связаны милые воспоминания.
— 6 тренировок в неделю — только ради шоу?
— Ради поддержания формы, здоровья и всего-всего. Спорт — это жизнь, тут уже ничего не сделаешь.
— Над чем работаете на тренировках?
— Над формой, над чем еще. (Смеется.).
— Лед, зал — вот это все?
— Давайте дальше.
— Какие другие благотворительные проекты вы поддерживаете? Что лично вам близко?
— Абсолютно все проекты, которые могут помочь людям, детям и всему окружающему миру. Наша задача — помогать миру и заботиться о нем.
— Сегодня Прощеное воскресенье. У кого бы попросили прощения? Или кого-то простили бы?
— Я же мусульманка, у нас нет такого праздника. Не праздную Масленицу.
— Когда решили стать фигуристкой, ожидали, что к вам будет выстраиваться такая огромная очередь?
— Когда мы становимся фигуристками, нам три года. Мы явно этого не ждем. Конечно, это безумно приятно. Надеюсь, девушки и мужчины, которые получили автограф, получили заряд эмоций. Это самое главное.
— Стоило бы начинать занятия фигурным катанием позже, когда человек уже может сам принимать решение?
— Слушайте, не знаю. В три года ты только учишься кататься, это больше для здоровья. А дальше, лет в шесть, уже смотрят по твоим данным.
— А ты сама принимала решение какое-то?
— В пять лет мне говорили: есть фигурное катание, гимнастика, танцы и хореография — что выберешь?
Правда на один вопрос СМИ фигуристка все-таки не ответила.
«Скажите, пожалуйста, планируете ли вы возвращать медали?» — спросила Валиеву одна из журналисток.
«Девушка, выйдите отсюда сразу! Мы не продолжим, пока вы не уйдете», — сказал агент фигуристки Иван Кудрявцев на повышенных тонах.
На вопрос Валиева так и не ответила, дождавшись следующего, а журналистка в итоге покинула помещение.
Чуть позже Кудрявцев прояснил свою позицию в социальных сетях, заявив, что «психологический прессинг, под которым Камила находится уже очень много лет, должен остановиться».
Вопрос журналистки, впрочем, был абсолютно корректен. А вот хамское поведение агента ставит под вопрос его профессионализм. Спорны и некоторые утверждения Кудрявцева. Например, журналистов никто не предупреждал о том, какие вопросы допустимы, а какие нет. Он банально помешал корреспонденту выполнять свою работу, к тому же прилюдно нагрубил девушке.