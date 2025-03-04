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Сын Плющенко идет вторым после короткой программы на турнире в Вологде

Сын Плющенко занимает 2-е место после короткой программы на «Вологодских узорах».

Источник: Сергей Булкин/ТАСС

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, идет вторым после короткой программы на турнире по фигурному катанию «Вологодские узоры», который проходит в Вологде.

В соревнованиях среди юношей в возрасте 11−17 лет по первому спортивному разряду 12-летний Плющенко чисто исполнил программу с тройным флипом, акселем в два с половиной оборота и каскадом «тройной лутц — двойной тулуп», набрав 63,09 балла. Лидирует на турнире Григорий Хорохордин — у него на 1,40 балла больше. Третьим идет Артем Бурнаев — 61,75. Всего в соревнованиях участвуют 14 фигуристов.

Ранее Плющенко-младший, в соцсетях известный под псевдонимом «Гном Гномыч», одержал серию побед на турнирах различного уровня, в том числе на соревнованиях, где у него не было соперников. В феврале фигурист занял 18-е место на Мемориале С. А. Жука — первенстве России среди детей. В короткой программе на том турнире Александр Плющенко набрал почти на два балла больше, чем на соревнованиях в Вологде.