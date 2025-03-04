Сын Плющенко идет вторым после короткой программы на турнире в Вологде

Ранее Плющенко-младший, в соцсетях известный под псевдонимом «Гном Гномыч», одержал серию побед на турнирах различного уровня, в том числе на соревнованиях, где у него не было соперников. В феврале фигурист занял 18-е место на Мемориале С. А. Жука — первенстве России среди детей. В короткой программе на том турнире Александр Плющенко набрал почти на два балла больше, чем на соревнованиях в Вологде.