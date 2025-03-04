Главу фигурного катания Москвы обвинили в воровстве 20 млрд рублей

По информации источника, подозреваемый исполнил во время работы председателем совета директоров ОАО «Бастройпуть» схему, при которой значительно завышал стоимость работ в договорах, после чего практически в полном объеме перечислял аванс подрядчикам. Сообщается, что цена одного из заключенных контрактов составляла 6 млрд рублей, а работы «проводились максимум на 500 млн рублей».