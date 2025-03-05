«Вы пошутили? Чем я должна быть довольна?» Рудковская критически оценила выступление Саши Плющенко

«Вы пошутили? Чем я должна быть довольна? С чем вы меня поздравляете? Во вторник был идеальный прокат короткой программы, после которой он шел вторым. Откатать произвольную программу и проиграть 1,5 балла третьему месту, упасть на тройном тулупе, который он с закрытыми глазами уже прыгает… Сделать самые сложные тройные прыжки: лутц и флип в каскадах, но не сделать тулуп…



Конечно, никто из нас не доволен. Ни тренеры, ни он, ни я. Сезон не закончен, у него впереди еще всероссийские старты. Пусть соревнуется и делает качественно свою работу, которую он может делать как надо», — заявила Рудковская «Матч ТВ».