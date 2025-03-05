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«Вы пошутили? Чем я должна быть довольна?» Рудковская критически оценила выступление Саши Плющенко

Продюсер, генеральный директор и совладелец академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская назвала не лучшим выступление сына Александра Плющенко на всероссийских соревнованиях «Вологодские узоры».

Источник: РИА "Новости"

Сын Рудковской и двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко в сумме за две программы набрал 176,37 балла в соревнованиях среди юношей в возрасте 11−17 лет по первому спортивному разряду в Вологде. После короткой программы 12‑летний Александр Плющенко занимал второе место (63,09 балла), по результатам произвольной (113,28) опустился на четвертое.

«Поздравляю с неплохим выступлением сына на соревнованиях в Вологде. Как оцените?» — такой вопрос был задан Рудковской.

«Вы пошутили? Чем я должна быть довольна? С чем вы меня поздравляете? Во вторник был идеальный прокат короткой программы, после которой он шел вторым. Откатать произвольную программу и проиграть 1,5 балла третьему месту, упасть на тройном тулупе, который он с закрытыми глазами уже прыгает… Сделать самые сложные тройные прыжки: лутц и флип в каскадах, но не сделать тулуп…

Конечно, никто из нас не доволен. Ни тренеры, ни он, ни я. Сезон не закончен, у него впереди еще всероссийские старты. Пусть соревнуется и делает качественно свою работу, которую он может делать как надо», — заявила Рудковская «Матч ТВ».