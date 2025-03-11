В Татарстане ответили на вопрос о спонсоре школы Загитовой

Леонов рассказал, что в данный момент завершается проектирование объекта, определяется его стоимость и название, детали общего дизайна и материалы. «Думаю, что в ближайшие месяц-полтора у нас будет полное представление о формате этого центра. Основной вопрос на данный момент — финансирование. Так как мы еще не знаем точной стоимости всех проектных решений, говорить о спонсоре рано», — заявил он. По словам министра, Загитова регулярно приезжает в Казань и уже начала общение с тренерами.