Губерниев о шоу Загитовой: «Обидно, что Ассоль будет она, а капитан Грэй — кто-то другой, а не я. Боюсь, не обречено ли шоу на провал с моим отсутствием?»

Комментатор пошутил об этом шоу: «Главное, чтобы на призыв “Ассоль!” не ответил кто-нибудь: “А соли нет!” Но соль есть». Вскоре Загитова опубликовала фото с несколькими пачками соли на кухне и подписью: «А соль есть! Кому нужно, тот поймет ?».
"Алина — молодец. Думаю, мы являемся кумирами друг у друга — она моим, а я ее. Обидно, что Ассоль будет она, а капитан Грэй будет кто-то другой, а не я. Боюсь: а не обречено ли шоу на провал с моим отсутствием?
Но с другой стороны, Загитова молодец — натура деятельная, не сидит на месте, двигается. Если отбросить шутки в сторону, то прекрасно, что она организует и проводит шоу.
Рост Загитовой в медийном плане? Алина в любом случае как-то пытается соответствовать. Конечно, вершиной ее роста будет, когда она соберет пресс-конференцию и позовет меня ее вести. Или я соберу пресс-конференцию и позову вести Алину. Мне кажется, что-то в этом есть.
Если говорить про шутку Алины, то она молодец. А соль есть, значит и порох есть в пороховницах. Это прекрасно. Пожелаю ей всяческих удач. Я с огромной нежностью и любовью отношусь к Алине Загитовой — это все знают«, — сказал комментатор и ведущий “Матч ТВ” Губерниев.
Новое шоу Загитовой — рок-мюзикл: что о нем известно.