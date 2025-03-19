Губерниев о шоу Загитовой: «Обидно, что Ассоль будет она, а капитан Грэй — кто-то другой, а не я. Боюсь, не обречено ли шоу на провал с моим отсутствием?»

Если говорить про шутку Алины, то она молодец. А соль есть, значит и порох есть в пороховницах. Это прекрасно. Пожелаю ей всяческих удач. Я с огромной нежностью и любовью отношусь к Алине Загитовой — это все знают«, — сказал комментатор и ведущий “Матч ТВ” Губерниев.