Ари Закарян заявил, что фигурное катание опережает все другие виды спорта в России

Когда смотришь в целом на российский спорт, то фигурное катание, на мой взгляд, сейчас опережает все другие виды спорта, и если ты являешься фигуристом, то ты сразу перепрыгиваешь туда, к элите. Например, в России есть певцы, есть спортсмены и есть фигуристы — это отдельная когорта. Я много раз говорил, что перенасыщение фигурным катанием в один момент может дать трещину, но в России я вижу, что пока ещё всё хорошо идёт с этим. Какое-то дикое количество ледовых шоу за год проходит, где-то полторы тысячи«, — сказал Закарян в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Натальей Боку.