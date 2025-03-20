Закарян о привлечении болельщиков в фигурное катание: «В России федерация делает очень интересные шаги. “Русский вызов” — правильное направление в плане интеграции зрителя»

— В России федерация делает очень интересные шаги. На Западе же сейчас начинают отменять показательные выступления. Они считают, что такие прокаты никому не нужны и фигуристам тоже не хочется там кататься. Идея в том, что надо привлекать болельщиков. И ее уже успешно применяет Федерация фигурного катания России. Например, проект «Русский вызов» — это правильное направление в плане интеграции зрителя.
Нужно, чтобы к новому сезону спортсмен готовил, помимо короткой и произвольной, полноценный показательный номер. Приезжаешь на соревнования, становишься чемпионом, а в воскресенье показательные как экстра-турнир, где тебя уже судит зритель. Еще бы я сделал All Star — как в хоккее и баскетболе. Например, соревнования по вращениям, дорожкам шагов, по специальному необычному элементу, по прыжкам. И это тоже вызовет колоссальный интерес.
— Чемпионат по прыжкам есть в России.
— Он классный, но я не согласен с форматом. Это должно быть так, что если ты чемпион по прыжкам, то должен уметь выполнять все прыжки, а не один какой-то прыгать.
— Еще есть командный формат соревнований.
— Я, например, не вижу в этом интереса, потому что за месяц до любого командного чемпионата можно, в принципе, угадать, какая из команд выиграет, так как перед турниром федерации выставляют своих флагманских спортсменов. У меня есть такое предложение: мы возвращаем суперзвезд типа Нэтана Чена, Алины Загитовой, Евгении Медведевой, Дайсуке Такахаси, Юдзуру Ханю. Это было бы вообще чудо! Грейси Голд, даже ту же самую Алену Савченко или пару Виртью — Моир.
И они выступают в командном соревновании групповым номером: два парня, две девочки, одна пара, один танцевальный дуэт. Эта группа создает серьезную программу с параллельными шагами, вращениями, прыжками на качество и чистоту исполнения. Такой элемент мини-театра, но при этом цельное хореографическое представление в команде — как групповые упражнения в художественной гимнастике.
— Какие еще форматы соревнований ты бы предложил?
— Профессиональный чемпионат мира — это тот рубеж, который непосредственно должен быть. И это продлевает жизнь фигуриста, который после спорта может еще кататься. Есть примеры, как люди выступали до 80 лет, например, Белоусова — Протопопов, и делали это круто: завоевывали титул чемпиона мира среди профессионалов. Но это движение было убито в 2003 году, потому что прежнее руководство не хотело, чтобы любители уходили в профессиональный спорт, — сказал Закарян.