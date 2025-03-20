Закарян о привлечении болельщиков в фигурное катание: «В России федерация делает очень интересные шаги. “Русский вызов” — правильное направление в плане интеграции зрителя»

— Профессиональный чемпионат мира — это тот рубеж, который непосредственно должен быть. И это продлевает жизнь фигуриста, который после спорта может еще кататься. Есть примеры, как люди выступали до 80 лет, например, Белоусова — Протопопов, и делали это круто: завоевывали титул чемпиона мира среди профессионалов. Но это движение было убито в 2003 году, потому что прежнее руководство не хотело, чтобы любители уходили в профессиональный спорт, — сказал Закарян.