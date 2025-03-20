Татьяна Тарасова: «Будет ли весь мир помнить Загитову? Что там, она один раз выиграла Олимпийские игры. Нет, конечно»

Есть такие, которых будет помнить весь мир столетиями, например Белоусова и Протопопов, Пахомова и Горшков и много других. Но ничего им не надо открывать, их и так будут помнить, потому что они потрясли наше понимание о фигурном катании. Но я все равно рада за Алинку", — сказала Тарасова.