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Татьяна Тарасова: «Будет ли весь мир помнить Загитову? Что там, она один раз выиграла Олимпийские игры. Нет, конечно»

22 марта в Сочи пройдет церемония открытия медали Алины Загитовой на Аллее славы курорта «Роза Хутор».

"У нас есть очень много олимпийских чемпионов, которые по два раза выигрывали Олимпиады или десять раз были чемпионами мира, считаю, в честь них тоже надо открыть медаль на Аллее славы. Но Алина Загитова в их ряду.

Алина — хорошая девочка, была олимпийской чемпионкой, сейчас открывает свое шоу, везучая. Конечно, я за открытие этой таблички. Как могу быть против? Но я всегда за справедливость: если у нас есть многократные олимпийские чемпионы, десятикратные чемпионы мира, тогда их тоже надо отмечать.

Было бы понятно, если Алина Загитова стала чемпионкой в Сочи, а там была Аделина Сотникова. Но я рада за Алину. У нас много выдающихся олимпийских чемпионов, которые украшали своими результатами нашу спортивную жизнь.

Есть такие, которых будет помнить весь мир столетиями, например Белоусова и Протопопов, Пахомова и Горшков и много других. Но ничего им не надо открывать, их и так будут помнить, потому что они потрясли наше понимание о фигурном катании. Но я все равно рада за Алинку", — сказала Тарасова.

— Будет ли весь мир помнить Загитову?

— Что там, она один раз выиграла Олимпийские игры. Нет, конечно. Катарину Витт будут помнить, потому что она много лет выигрывала медали. Но Загитова все равно олимпийская чемпионка", — цитирует Тарасову Sport24.