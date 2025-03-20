Загитова представила на шоу Тутберидзе показательный номер на тему аэробики. Она каталась вместе с Глейхенгаузом

Фигуристка рассказала в телеграм-канале, как к ней пришла идея такой программы.
"Всем привет, я уже нахожусь в Ярославле. Начинается тур Этери Тутберидзе, где я буду выступать. Хочется рассказать немного про свой показательный номер, потому что это новый жанр для меня, вы точно будете удивлены им.
Немного про создание программы. Лежу я, значит, ночью — в три часа ночи — и, естественно, перед сном у меня бурный мыслительный процесс. Всегда так бывает, именно ночью мне приходят гениальные мысли, как мне кажется. И эта ночь не была исключением. В общем, я поняла, что мне нужен показательный в стиле аэробики 80-х, 90-х годов.
Пишу Даниилу Марковичу. Он на следующий день мне отвечает, что классная идея, давай, погнали. Вот", — сказала олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018.