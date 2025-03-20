Загитова представила на шоу Тутберидзе показательный номер на тему аэробики. Она каталась вместе с Глейхенгаузом

Немного про создание программы. Лежу я, значит, ночью — в три часа ночи — и, естественно, перед сном у меня бурный мыслительный процесс. Всегда так бывает, именно ночью мне приходят гениальные мысли, как мне кажется. И эта ночь не была исключением. В общем, я поняла, что мне нужен показательный в стиле аэробики 80-х, 90-х годов.