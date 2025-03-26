Туктамышева о номере для «Русского вызова»: «Когда я первый раз проехала программу без вращений и акселя, то подумала: в какой-то момент меня стошнит. После прогона хотелось чуть ли не&nb

"Музыку мы выбрали давно. Около года назад Илья Авербух показывал мне этот микс композиций и захотел поставить под него программу. Музыка сложная, она требовала много времени, чтобы все получилось хорошо, качественно и интересно, чтобы программа не была слабее музыки.
Начали ставить эту программу не только с Ильей, но и с Елизаветой Навиславской. Она работает в Петербурге, мы могли с ней ставить руки, придумывать интересные движения. Я приезжала в Москву, и мы разбирали то, над чем работали с Елизаветой, собирали все кусочки программы. Мы с Елизаветой сделали очень много связок, надо было их расставить так, чтобы постановка была логичной и понятной зрителю.
Сначала Илье пришла в голову идея сыграть на контрасте черного и белого: меня тянет то к хорошему, то — к плохому. Как будто ангел и демон сидят на плечах и говорят, что надо делать. Это очень подходило музыке. А потом Елизавета предложила ход с перчатками. Так как у нас композиции с разными эмоциями, то уместно было обыграть и разные настроения.
С помощью перчаток можно было показать состояния девушки, какой она может быть. Мне идея понравилась сразу. Боялись, что Илья может не одобрить, но и он тоже остался в восторге.
Но тут возникла сложность. Куда убирать перчатки? Не хотелось раскидывать их по льду. Было бы не очень красиво, если бы они беспорядочно валялись.
И тут уже в дело вступила Галина Филатова — дизайнер, с которой я сотрудничаю. Она нашла интересную ткань — как только я увидела материал, сразу решила, что нужно его использовать. Из него мне и сшили платье. Я его называла платье-оригами. Галина сделала большие карманы, в которые легко помещались все перчатки. Здорово, что это не утяжелило платье, их было не видно. Так мы решили проблему, куда девать перчатки.
Но возник другой вопрос: как их менять? Я много раз пробовала их снимать в прокате, и каждый раз что-то шло не так. То я не до конца засуну перчатку в карман, то сниму сразу две перчатки, то не успею снять — и они остаются на пальцах, а уже идет новый музыкальный отрывок. Все эти сбои сразу же портят впечатление.
Задумка — хорошая, музыка — прекрасная, но исполнять все не так просто. Иногда на меня накатывало отчаяние: я понимала, что необходимо чудо во время «Русского вызова», чтобы я обуздала волнение, справилась с этим испытанием мелкой моторки, и все получилось так, как задумано.
А ведь музыка активная, надо еще и кататься в высоком темпе — не забывать наши находки, делать элементы. Когда я первый раз проехала программу без вращений и акселя, то подумала: в какой-то момент меня стошнит. После прогона было очень тяжело, хотелось чуть ли не умереть. Я думала: зачем я вообще в это ввязалась? Перчатки не снимаются, программа сложная, нужно все время куда-то бежать, контролировать каждое движение. Очень надеялась, что это того стоит.
Я около недели просто накатывала программу, чтобы собрать все вместе. Подготовка напоминала ту, что мы проводим к началу сезона«, — написала Туктамышева в блоге на Спортс»".
«Перчатки не снимаются, программа сложная — зачем ввязалась?» Как Туктамышева покорила шоу-турнир.