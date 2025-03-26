Туктамышева о номере для «Русского вызова»: «Когда я первый раз проехала программу без вращений и акселя, то подумала: в какой-то момент меня стошнит. После прогона хотелось чуть ли не&nb

А ведь музыка активная, надо еще и кататься в высоком темпе — не забывать наши находки, делать элементы. Когда я первый раз проехала программу без вращений и акселя, то подумала: в какой-то момент меня стошнит. После прогона было очень тяжело, хотелось чуть ли не умереть. Я думала: зачем я вообще в это ввязалась? Перчатки не снимаются, программа сложная, нужно все время куда-то бежать, контролировать каждое движение. Очень надеялась, что это того стоит.