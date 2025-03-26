Туктамышева о лучших номерах «Русского вызова»: «В тройку я бы поставила Кондратюка, Гуменника и Муравьеву. У Алиева был душевный номер, но мы не увидели чего-то нового»

"В тройку я бы поставила как раз Кондратюка и Гуменника. У всех участников был такие разные номера: у кого-то более яркие, более смешные.
У Димы Алиева был душевный номер. Он откатал в своей манере, но мы не увидели чего-то нового.
Когда я узнала тему, мне сразу стало интересно посмотреть на тех фигуристов, которые обычно катают лирические программы. Было любопытно, как они выйдут за рамки, как покажут что-то, чего мы еще не видели. А вот Дима был в своей тарелке, он был в программе, которая ему очень подходит. Трогательная, светлая, завораживающая. И все-таки Дима предстал перед нами таким, каким мы его знаем.
Марк, например, раскрылся как комедийный персонаж. Мы видели, конечно, что он так может, но его дирижер — это попадание в точку. Было весело, смешно, при этом очень профессионально с точки зрения техники. Было много тройных акселей — и это единственный человек, который решился на такую технику за все три года «Русского вызова». Такое нельзя пропускать.
Что касается номера Гуменника, то видно, что он выучил новую хореографию — такую нетипичную для фигурного катания. Он заморочился с костюмом, постановкой, идеей. Это отметили и зрители — он получил специальный приз от них. Думаю, именно таких номеров многие ждали. Его команда креативно подошла к делу — получилось очень достойно. Новые движения здорово смотрелись на льду. На мой взгляд, Петя раскрылся в этой программе и показал многогранность своего танцевального таланта.
Еще мне понравился номер Сони Муравьевой. Его бы я и поставила в топ-3 вместе с Кондратюком и Гуменником. Номер запоминающийся: такая вот рок-н-ролльная Алиса в стране чудес. Это было прикольно«, — написала Туктамышева в блоге на Спортс»".
«Перчатки не снимаются, программа сложная — зачем ввязалась?» Как Туктамышева покорила шоу-турнир.