Туктамышева о лучших номерах «Русского вызова»: «В тройку я бы поставила Кондратюка, Гуменника и Муравьеву. У Алиева был душевный номер, но мы не увидели чего-то нового»

Когда я узнала тему, мне сразу стало интересно посмотреть на тех фигуристов, которые обычно катают лирические программы. Было любопытно, как они выйдут за рамки, как покажут что-то, чего мы еще не видели. А вот Дима был в своей тарелке, он был в программе, которая ему очень подходит. Трогательная, светлая, завораживающая. И все-таки Дима предстал перед нами таким, каким мы его знаем.