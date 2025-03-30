Алексей Урманов: «Когда Шайдоров откатал, мы понимали, что это медаль. Сегодня придраться было не к чему»

Я сегодня, наверное, меньше волновался. Не знаю почему. Хотя не могу сказать, что у меня была какая-то стопроцентная уверенность в том, что все пройдет очень гладко. Но в то же время я с Мишкой давно, я знаю, что он боец. И он сегодня проявил в очередной раз свой мужской, спортивный характер, за что ему большой респект.