Алексей Урманов: «Когда Шайдоров откатал, мы понимали, что это медаль. Сегодня придраться было не к чему»

"Это супер!
Для нас очень важна была короткая программа. Есть такая поговорка в фигурном катании: короткой программой выиграть соревнования нельзя, но можно проиграть. Конечно, очень важно было прокатать короткую, с чем мы справились.
Я сегодня, наверное, меньше волновался. Не знаю почему. Хотя не могу сказать, что у меня была какая-то стопроцентная уверенность в том, что все пройдет очень гладко. Но в то же время я с Мишкой давно, я знаю, что он боец. И он сегодня проявил в очередной раз свой мужской, спортивный характер, за что ему большой респект.
Он первые четыре элемента вытаскивал, потому что технически были небольшие шероховатости. Он работал над приземлениями, выездами. Делал все, как нужно, как по книжке.
Я не перестал нервничать во время программы. Я не схожу с места, в отличие от Вани Ригини — он танцует. Я не танцую, но я все равно весь в напряжении до последнего движения.
Когда он прокатался, мы понимали, что это медаль. Объективно, на мой взгляд, сегодня придраться было не к чему«, — сказал Урманов корреспонденту Спортса»" Майе Багрянцевой.